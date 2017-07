Wild West im Lokpark

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Sommer geht das schräge Wildwest-Musical „Spiel mir das Lied vom Löwen“ im Lokpark Braunschweig in seine zweite Saison. Das Musical von Christian Eitner und Peter Schanz zeigt edle Indianer, tapfere Cowboys, temperamentvolle Wirtinnen, glorreiche Halunken, schöne Häuptlingstöchter und üble Schurken in Action. Dazu kommen musikalische Einlagen und jede Menge Slapstick. Eine echte Dampflok ist in Betrieb und auch die Pferde Kleiner Onkel, Murmel und Byron sind wieder dabei.

Die Hauptdarsteller sind Musical-Profi Arne Stephan als Häuptlingssohn Rote Wiese, der Sänger Lars Louie Bottmer (Silent Radio) in der Rolle von Old Schunterhand und Rapper Cappuccino als Auftragskiller namens Der einarmige Bandit.

Auf der Jagd nach einem goldenen Löwen zeigt die Produktion echte Männerfreundschaft in den Weiten der einsamen Prärie, Schießereien in verräucherten Saloons und die Melancholie unvollendeter Liebe. Zwischen Lagerfeuer und Marterpfahl gibt es immer wieder auch Braunschweiger Anspielungen, wenn etwa die Ölpersche Nationalhymne geschmettert wird.

Historischer Bezug der Show ist die starke Auswanderungsbewegung in den Wilden Westen im 19. Jahrhundert, der sich damals auch zahlreiche Braunschweiger angeschlossen hatten.

Die dreistündige Veranstaltung ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet. Die Abendvorführungen beginnen um 20, die Nachmittagsvorstellungen um 15 Uhr. Einlass ist eine Stunde vor Beginn. Cowboyhüte und Indianerschmuck sind auf dem Gelände gerne gesehen.