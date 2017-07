Urlaubsflair am Ufer

Hannover feiert von Mittwoch, 2. August, bis Sonntag, 20. August, das Maschseefest. Gäste erleben kostenlose Konzerte, Sport-Aktionen und kulinarische Spezialitäten aus aller Welt.

Romantisch wird es am 5. August, wenn mehr als 100 Taucher den Maschsee mit Fackeln in ein Lichtermeer verwandeln. Am 13. August versuchen Teams mit selbstgebauten Spaß-Booten trockenen Fußes das Ufer zu erreichen. 100 große und 5000 kleine Gummi-Entchen werden bei Charity-Rennen gegen Leukämie am 19. August zu Wasser gelassen.

Auf der Bühne am Nordufer spielen Stars wie die amerikanische Pop-Band Lions Head (4. August) und das Folk-Trio Mighty Oaks (5. August). Comedian Matze Knop unterhält die Besucher am 12. August. An der Löwenbastion tritt der „The Voice of Germany”-Sänger Mic Donet am 3. August mit einem Akustik-Set auf. Auf der Bühne an der Maschseequelle tummeln sich Coverbands wie Die Toten Ärzte (2. August), Queen 2 (11. August) und die Dire Strings (12. August).

Eine Kreativ-Meile stellt am 15. August verrückte Mode, Musik-Apps und 360-Grad-Virtual-Reality-Actionfilme vor.

Kleinkunst und Stelzenläufer sind samstags und sonntags am Nordufer zu sehen. Dienstags und donnerstags stechen die Maschseepiraten zu einem interaktiven Theaterspiel für Familien in See. Es gibt eine Kinderwiese an der HDI-Arena mit Bastelstationen, einem Bobbycar-Parcours und Kinderyoga.