Klassik verführt im Harz

Mit Beethovens Fünfter Sinfonie eröffnet das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode unter der Leitung von Gastdirigent Oliver Weder heute um 19.30 Uhr den Festspielsommer auf Schloss Wernigerode im Harz.

Neben Cherubinis Ouvertüre zu „Anacréon“ spielen die Musiker heute auch das Konzert für Trompete und Orchester in Es-Dur von Joseph Haydn, interpretiert von dem jungen ungarischen Trompeter László Kunkli.

Mit Gounods „Faust“ in einer Inszenierung von Birgit Kronshage bringt ein junges Gesangsensemble ab dem 11. August einen Stoff auf die Bühne, der eng mit dem Harz verbunden ist. Er wird als französisches Operndrama mit deutschen Dialogen aufgeführt und beschäftigt sich mit der Verführbarkeit in all ihren Formen. Weitere Aufführungen am 12., 18., 19., 25. und 26. August im Schloss innenhof.

Schüler der Freien Grundschule Wernigerode gestalten am 27. August im Fürstlichen Marstall zusammen mit dem Kammerorchester die Geschichte „Der kleine hässliche Vogel“ nach dem Kinderbuch von Werner Heiduczek mit der Musik von Horst Berner und Ulrich Schwinn. Das Familienkonzert ist für Besucher ab 3 Jahren geeignet.

Zum Abschluss präsentiert das Orchester am 2. September Sternstunden des klassisch-romantischen Orchesterrepertoires sowie Hits aus Filmmusik, Oper und leichter Klassik, dirigiert und moderiert von Musikdirektor Christian Fitzner. Zu Gast ist der Posaunist Mike Svoboda.

Bei schlechtem Wetter ziehen die Aufführungen vom Innenhof in den Fürstlichen Marstall, Am Lustgarten 40, um.