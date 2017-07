Fest der Freizügigkeit

Zwei Wochen lang hat Braunschweig schon beim Sommerloch-Festival gefeiert, jetzt beginnt das CSD-Abschlusswochenende.

Los geht es mit der Auftaktkundgebung am heutigen Freitag ab 18.30 Uhr auf dem Schlossplatz. Durch das Kleinkunstprogramm führt der Travestie-Künstler Marcel Bijou. Höhepunkt ist der Auftritt der Chanson-Kabarettistin Irmgard Knef als fiktive Zwillingsschwester der berühmten Hildegard Knef. Zudem gibt es Pop und Schlager, um 22 Uhr steigt eine After-Show-Party im Onkel Emma in der Echternstraße.

Die CSD-Demonstration startet am morgigen Samstag um 13 Uhr am Kleinen Haus/ Herzogin-Anna-Amalia-Platz. Es geht quer durch die Innenstadt. Die Teilnehmer wollen ein Zeichen für ein gesellschaftlich vielfältiges Braunschweig setzen. Sie demonstrieren für Gleichstellung und für den Abbau von Diskriminierung und Verfolgung aufgrund von sexueller Identität oder Orientierung.

Im Anschluss beginnt um 15 Uhr die Abschlusskundgebung auf dem Schlossplatz. Die Dirty Honkers spielen Elektro-Swing, von Riverside Road aus Braunschweig gibt es Pop, Soul und Jazz zu hören. Auch eine Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl ist geplant.

Mit der Abschlussparty endet das Festival im Discoturm in der Straße Gieseler. Bei der Pride-Night legen am Samstag ab 22 Uhr Kevin Neon, DJ Skyfreak und Resident DJ Kavorka auf. Eintrittskarten gibt es für 10 Euro am Infostand auf dem Schlossplatz oder für 12 Euro an der Abendkasse.