Musik, Yogakurse, Kindertanz

Die britische Avantgarde-Rock-Ikone PJ Harvey ist am 3. August eine der Hauptattraktionen des Festivals „A Summer‘s Tale“ in der Lüneburger Heide.

Oberharz Die Festivals „A Summer‘s Tale“ und „Rocken am Brocken“ sind auch etwas für Familien. Sie steigen am ersten Augustwochenende im Harz und in der Heide.

Im Harz und in der Heide stehen zwei Festivals an, deren Programm über Musik hinaus geht.

A Summer’s Tale (deutsch: Ein Sommermärchen) ist für Kulturfreunde aller Altersklassen geeignet. Meditation am Morgen, Swingtanzen am Nachmittag und Wein-Proben am Abend sind hier möglich. Das Festival findet von Mittwoch, 2. August, bis Samstag, 5. August, in Luhmühlen in der Lüneburger Heide statt.

Das TV-Comedy-Format Nightwash kommt am Mittwoch auf die Waldbühne. Am Donnerstag treten die Pixies und PJ Harvey auf, und am Freitag präsentieren Franz Ferdinand ihre Show. Samstag stehen Element of Crime und Feist auf der Bühne.

Daneben gibt es Filme, Ausstellungen, Lesungen. In Workshops können Besucher die japanische Teezeremonie erleben oder einen Kanutrip machen. Kinder können Plattdeutsch lernen oder sich im Kinderzelt austoben. Auf dem Campingareal gilt von Mitternacht bis 8 Uhr Ruhezeit.

Tagestickets ab 76,20 Euro. Karten gibt es bei der Konzertkasse und den Geschäftsstellen des BZV, (0531) 166 06, und bei den anderen bekannten Vvk-Stellen. An- und Abreise mit metronom-Zügen inklusive. Busshuttle ab Bahnhof Lüneburg.

Rocken am Brocken setzt auf ein sportliches Rahmenprogramm. Das Festival steigt von Donnerstag, 3. August, bis Samstag, 5. August, in Elend bei Sorge im Harz. Headliner sind Bosse, Feine Sahne Fischfilet, Irie Révoltés, Le Fly und Mother’s Cake.

Im nahe gelegenen Waldbad Elend können sich Besucher erfrischen und entspannen. Am Freitag wird dort ein Volleyballturnier ausgetragen. Fußballmannschaften können am Samstag gegeneinander antreten. Anmeldungen bis kurz vor Festivalbeginn unter volleyball@rocken-am-brocken.de und fussball@rocken-am-brocken.de. Wer sich spontan sportlich betätigen will, kann am Samstag beim „Duell der Giganten“, einem Tauziehen, die Muskeln spielen lassen.

Darüber hinaus werden Lesungen und Workshops angeboten. So probieren die Festivalgänger etwa wilde Kräuter aus dem Wald. Auch die Themen Speed-Dating und Bondage stehen auf dem Plan.

Drei-Tages-Tickets ab 75Euro unter www.brocken.rocks. Anreise nach Elend per Mitfahrgelegenheit unter Fahrfahraway.com oder mit den Harzer Schmalspurbahnen ab Wernigerode oder Nordhausen mit Umstieg in „Drei Annen Hohne“ oder an der „Eisfelder Talmühle“.