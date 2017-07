SS-Offizier liebt Rebellin

Julia Vysotskaya und Helmut Clauß (rechts) in „Paradies“.Foto: Verleih

Braunschweig Christian Clauß stellt am 27. Juli das Filmdrama „Paradies“ im Braunschweiger Universum-Kino vor.

In intensivem Schwarz-Weiß erzählt Regielegende Andrei Konchalovsky von der Unmöglichkeit der Liebe in Zeiten des Krieges. Frankreich während des Zweiten Weltkriegs: Die aristokratische Immigrantin und Widerstandskämpferin Olga (Julia Vysotskaya) landet im Konzentrationslager. Dort begegnet sie SS-Offizier Helmut (Christian Clauß), der einst in sie verliebt war.

Clauß ist im Universum zu Gast und beantwortet Besucherfragen.

Wann: Donnerstag, 27. Juli, 19.30 Uhr

Wo: Universum, Neue Straße 8, BS

Eintritt: 9, ermäßigt 8 Euro