Zappeln und zittern

Hannover Beim Tanz-Festival Hannover gibt’s auch Techno-Choreographien. Eröffnet wird es am 30. August in der Orangerie Herrenhausen.

Ein Stück Hip-Hop, ein Stück Techno und ein Stück wackelndes Fett: Das Festival Tanztheater international in Hannover will vom 30. August bis 9. September populäre zeitgenössische Tanzformen künstlerisch nutzen und die herkömmliche Tanzästhetik hinterfragen.

Aus den Pariser Vorstädten kommen zum Auftakt am 30. August Black Sheep, die Schwarzen Schafe, in die Orangerie Herrenhausen und stellen mit „Fact“ ihre authentischen Formen des Hip-Hop in ein Labyrinth aus Stelen, das moderne Wohnsilos in antike Formen rückführt.

Doris Uhlich arbeitet mit Technomusik und lässt die Körper der Tänzer in „Boom Bodies“ am 6. September wie unter Stromschlägen zucken. Zappeln, schütteln, zittern, Bewegung ist alles, bis zur völligen Entselbstung. Dagegen untersuchen der Libanese Guy Nader und die Spanierin Maria Campos am 2. September in „Time Takes The Time Time Takes“ mit Körpern in trancehaften Pendelausschlägen die Erstreckung der Zeit.

Natürlich gibt es auch wieder typisches Tanztheater mit der Gruppe Peeping Tom, die mit ihren getanzten Geschichten auch schon in Braunschweig begeisterte. Die sympathische Compagnie untersucht am 5. September diesmal den Mutter-Mythos „zwischen Entbindungsstation und Leichenschauhaus“, wie es heißt.

Dagegen gehen die Tänzer von Roy Assaf in „Boys“ am 3. September männlichen Stereotypen nach. Gefolgt von Rotem Tashachs politisch inkorrektem „It’s all good“: Er thematisiert vor Videoscreens die medial gestützte Schönheit der Rettungs- und Fluchtbewegungen mit beißendem Zynismus. Doris Uhlich bricht in ihrer Performance „mehr als genug“ am 4. September ein anderes Tabu: Der Tradition zarter Tänzerinnenkörper stellt sie ihre eher rubenshafte Körperlichkeit entgegen und lässt frech Fett tanzen, wie sie es nennt.

Karten und Infos: (0511) 16 84 12 22.