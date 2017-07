Pferde, Krimi und Pop

An sechs Renntagen messen sich Jockeys in Bad Harzburg.

Bad Harzburg Die Galopprennwoche in Bad Harzburg startet am Freitag. Dabei können sich Besucher auch bei einem Krimidinner und einem Musikfestival vergnügen.

Kinder können schnelle Vollblüter bestaunen, Damen mondäne Hüte ausführen und Wettbegeisterte ihre Leidenschaft ausleben: Am Freitag, 21. Juli, beginnt die 138. Galopprennwoche auf der Bad Harzburger Rennbahn im Sportpark. An sechs Tagen werden etwa 50 Rennen ausgetragen, dabei geht es auch über Hindernisse und durch einen kleinen See. Junge Reiter treten bei einem Ponyrennen gegeneinander an.

Daneben gibt es Rennbahnführungen, ein Fußballspiel, ein Skatturnier, Golf und eine Disco in der Schmiede am Gestüt. Regionale Gastronomen bieten Speisen und Getränke an.

Nach dem ersten Renntag geht es bei dem Kriminaldinner „Der Teufel der Rennbahn“ ab 19 Uhr um das Wunderpferd Satan. Es wirft beim Training seinen Jockey ab, dieser stirbt. Unklar ist, ob das nur ein Unfall war. Tickets ab 89,85 Euro.

Ein Open-Air-Festival bringt am rennfreien Dienstag, 25. Juli, Musik auf die Galopprennbahn. Höhepunkt ist der Auftritt des Elektropop-Duos Glasperlenspiel (21.30 Uhr). Es präsentiert Hits wie „Geiles Leben“. Vorab spielt die Schlagersängerin Vanessa Mai (19 Uhr), die mit „Wolke 7“, bekanntgeworden ist. Auch die Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann (20 Uhr) ist dabei. Der Eintritt kostet 29,90 Euro.

Karten für das Dinner und das Openair gibt es bei der Konzertkasse und den Geschäftsstellen des BZV, (0531)1 66 06, und bei den anderen bekannten Vvk-Stellen.