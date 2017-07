Cowboys als Akrobaten

Die Machine de Cirque zeigt ihre Show auf der Gartenbühne in der Autostadt.Foto: William Loup

Um Cowboys und Banditen geht es in der Show „Saloon“ des Cirque Éloize aus Montreal.Foto: Jim Mneymneh

Wolfsburg Kanadier zeigen in der Autostadt ab Mittwoch neue Shows.

Beim Wolfsburger Cirque Nouveau läuten neue Compagnien die zweite Festivalwoche ein. Sie sind von Mittwoch, 19. Juli, bis Sonntag, 23. Juli, in der Autostadt zu sehen.

Auf der Hafenbühne zeigt der kanadische Cirque Éloize um 15.30 und 21.30 Uhr seine Show „Saloon“. In der Wild-West-Welt schwingen Cowboys das Lasso und Bardamen, Clowns und Banditen sorgen für ein lustiges Chaos. Das Artistenkollektiv aus Montreal setzt Multitalente ein, die sich in verschiedenen künstlerischen Genres austoben. Akrobatik und Artistik treffen in „Saloon“ auf Theater und tänzerische Choreografien. Dazu wird live Folk Music gespielt.

Die Machine de Cirque – ebenfalls aus Kanada– hat ihre Show nach sich selbst genannt. Sie wird um 14 und um 19 Uhr auf der Gartenbühne dargeboten. Fünf Akrobaten ziehen durch eine düstere, nach-apokalyptische Welt. In deren Überresten suchen sie nach weiteren Überlebenden. Dabei hilft ihnen ihr Erfindungsgeist und eine verblüffende Maschine aus allerlei Ersatzteilen. Die Akrobaten der Machine de Cirque nutzen vom Teeterboard bis hin zum Badetuch alle Requisiten, die ihnen in die Finger kommen, um ihre Fähigkeiten in der komischen, surrealen Welt zu präsentieren.

Im Park zeigen derweil unter anderem UliK Robotik Akrobatik-Shows mit einem Greifarmroboter. Kinder können viermal täglich das Jonglieren von Artisten des Circus Cirkör lernen.