Duell der Feuerwerker

Fünf, vier, drei – Feuer frei: Ein Himmelsspektakel findet am Sonntag ab 19 Uhr im Elbauenpark in Magdeburg statt. Farbenprächtige Feuerwerke, Artistik sowie Licht- und Lasereffekte sollen bei den „Pyro Games“ den Abendhimmel füllen.

Die besten Feuerwerker aus Deutschland eifern mit ihren Pyro-Musicals um die Gunst des Publikums in einem Wettkampf. Dabei versuchen sie die Zuschauer mit ihren Spezialeffekten in den Bann zu ziehen. Sie malen Bilder aus glitzernden Funken in den Himmel. Der Spielort soll laut Veranstalter in ein optisches sowie musikalisches Szenario verwandelt werden. Laserlicht, Feuerzauber und Musik verschmelzen dabei.

Ab 19 Uhr beginnt das Rahmenprogramm auf der Bühne mit Livemusik und Interviews mit den Pyrotechnikern. Außerdem werden die Startnummern für den Wettbewerb ausgelost. Etwa um 21.30 Uhr startet der Feuerwerkswettstreit des ersten und zweiten Teams. Danach folgt eine Lasershow des Multimedia-Künstlers Jürgen Matkowitz. Anschließend geht das Duell der Teams 3 und 4 weiter. Die Siegerehrung findet mit Livemusik ab 23.30 Uhr auf der Showbühne statt. Mit einem Foto des Wettkampfes 2017 können Teilnehmer zudem unter www.pyrogames.de beim Fotowettbewerb Preise gewinnen.

Wann: Sonntag, ab 19 Uhr

Wo: Elbauenpark, Tessenowstraße 7, Magdeburg

Eintritt: ab 17,70 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei