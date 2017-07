Strandparty-Marathon im Kennelbad

Jugendliche sollen am Wochenende im Schaum feiern, wie hier bei einer Party in Karlsruhe. Foto: Uli Deck/dpa

Sommer, Sonne, Sonnenschein: An diesem Wochenende steigt ab Freitag im Braunschweiger Kennelbad eine dreitätige Party. Der Strand im Kennelbad wird laut der Veranstalter Emax Entertainment, Pier38 und der Wolters-Brauerei in eine Party-Location mit House-Musik und aktuellen Hits verwandelt.

Mit Wasserbällen können Partygäste im Nassen planschen. Knicklichter und andere Leucht artikel sollen für ein buntes Ambiente sorgen. Unter Palmendeko können die Besucher auf Liegestühlen und Himmelbetten entspannen und ihre Getränke von der Strandbar genießen. Mia Julia, die durch Ballermann-Songs bekanntwurde, bringt am Freitag ihre Lieder wie „Mallorca, da bin ich daheim“ und „Oh Baby“ mit. Auch die Entertainer Killermichel und Kalle und Ralle aus Mallorca werden singen. Für diesen Abend ist der Einlass limitiert. Die Karten kosten im Vorverkauf sowie online 9,99 Euro bis 16,65 Euro.

Samstag findet eine „House am See“-Party statt, und regionale DJs wie Lee & Sun mit ihrem Song „Feel Complete“ sollen bis spät in die Nacht House- und Elektromusik an der dortigen Strandbar Pier 38 auflegen.

Es gibt neben Seifenblasenmaschinen und Go-Go-Tänzerinnen auch regensichere Partyzelte. Außerdem stehen eine Cocktailbar und Gastronomiestände mit einem Grill bereit.

Auch am Sonntag gibt es noch einmal ordentlich Musik zum Tanzen auf die Ohren. Dazu gibt es Schaum – viel Schaum.

Wann: Von Freitag bis Sonntag, jeweils ab 12 Uhr

Wo: Kennelbad, Kennelweg 4, BS

Karten: Vorverkauf: eventbrite.de, Abendkasse: 12 bis 18 Uhr: 5 Euro, danach 10 Euro