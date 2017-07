Planschen im Allerpark

Bei einem vergangenen Sommerfest tobten die Kinder in Bällen über das Wasser. Foto: regios24/Sebastian Priebe

Ein sportliches Programm gibt’s beim Sommerfest in Wolfsburg.

Zum Sommerfest im Allerpark im Herzen von Wolfsburg und mitten im Grünen erwartet die Gäste am Sonnabend, 15. Juli, ein buntes Programm. Die Veranstaltung startet ab 11 Uhr mit sportlichen und spielerischen Aktionen für Jung und Alt.

Bis in den späten Nachmittag hinein steht das Familienfest mit Kinderliedermacher Volker Rosin und seinen Songs auf dem Programm. Den ganzen Tag finden verschiedene Mitmachaktionen für die ganze Familie statt. Abends können Besucher sich auf Livemusik freuen: Ab 18 Uhr sind die Braunschweiger Newcomerband „You & Me“ und die Soulsängerin Diana Babalola aus Hannover mit ihrer kraftvollen Stimme auf der Bühne zu sehen. Ihr sportliches Geschick können die Gäste beim Stand-Up-Paddling und beim Bungee-Run unter Beweis stellen. Auch beim Torschussmodul des Eishockey-Teams Grizzlys Wolfsburg, bei dem es darum geht, den Puck möglichst nah an einen Zielpunkt zu befördern, wird das Talent auf die Probe gestellt. Auf die Mischung aus Können und Ballgefühl, kommt es beim Softgolf und Büchsenputten des Golf-Clubs Wolfsburg/Boldecker Land an.

Ein besonderes Highlight soll das Funboat-Rennen sein. Hier sind Firmen aus Wolfsburg und Umgebung eingeladen, mit ihrem selbstgebauten Boot auf dem Allersee gegeneinander anzutreten. Für die jungen Besucher gibt es einen Geschicklichkeitsparcours, ein Abenteuermobil zum Klettern, Karussells und Hüpfburgen.

An einer anderen Station werden die Torhüterfähigkeiten und Schussgeschwindigkeiten beim Fußball getestet. Wer über den Allersee möchte, kann Mitfahrgelegenheiten mit dem Drachenboot-Taxi des Wolfsburger Kanu-Clubs nutzen oder sich an die Ruder- und Segel-Shuttles des Wolfsburger Ruder-Clubs wenden. Wer mit dem Auto anreist, kann umsonst vor Ort parken.