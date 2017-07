Herzogin ist ihre schönste Rolle

In einem Traum in Weiß: Wera Wahrendorf alias Herzogin Elisabeth Juliane. Foto: Henning Noske

Gestatten, mein Name ist Elisabeth Juliane von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg. Ich bin die Gattin des Hausherrn, Herzog Anton Ulrich. Und den gehen wir jetzt mal besuchen. Ja, so könnte sie beginnen, die ganz spezielle Theaterführung im Herzog-Anton-Ulrich-Museum. Und wir treffen die Gattin höchstselbst, sie tritt uns mit Perücke, Fächer und in einem Traum in Weiß entgegen. Gnädigste ist herzallerliebst, aber sie hat es auch nicht leicht.

13 Kinder bringt sie dem Herzog zur Welt, doch sechs von ihnen sterben schon vor dem ersten Lebensjahr. Immerhin: Der Herzog blieb ihr immer treu, wie es heißt, er hatte wohl keine Mätresse. „Eine schöne Rolle“, sagt Wera Wahrendorf (32) aus Cremlingen, die für uns schon mal eine kleine Generalprobe als Herzogin abliefert.

Ab Herbst wird es solche Spezial-Kostümführungen mit Theaterführung im Museum regelmäßig geben. Eine Stunde, zehn Stationen. Das Museum von seiner schönsten Seite.

Und jetzt kommt das Schönste: Für unsere Leser gibt’s im Rahmen der Entdeckertouren ganz exklusiv die Premiere.

Darauf kann man sich schon freuen. Vor allem auf Wera Wahrendorf. Der Absolventin im Darstellenden Spiel der Hochschule für Bildende Künste und Kunstvermittlerin ist die Rolle der Herzogin wie auf den Leib geschrieben.

Sie parliert vor der berühmten Büste des Herzogs Anton Ulrich über die Perücke des Gatten. An der hochherrschaftlichen Prunktafel weiß sie vieles zu berichten, was man damals vermutlich nur hinter vorgehaltener Hand zu sagen wagte. Und in der Kunstkammer und vor den herrlichen Gemälden im Louvre des Nordens, tja, da kommt sie aus dem Erzählen sowieso nicht mehr heraus. Schließlich war der Gatte ein begnadeter Sammler, er hortete Uhren, Bücher, Gemälde. Möglich, dass es ihr damals etwas zu viel war. Heute kann sie darüber wunderbar erzählen.

Wera Wahrendorf, die in Cremlingen lebt, freut sich schon auf ihren Einsatz. Und übt. Das wunderbare Kleid übrigens hat sie im Internet bei E-Bay für 200 Euro ersteigert. Und die Perücke, den Fächer und den Schmuck gab‘s dort auch. Für die Honorarkraft des Museums ist das eine wirklich passende Dienstkleidung.

Und das Aufgehen in der Rolle ist eine schöne Erfahrung. Mit 22 heiratet sie den Herzog, lebt mit ihm fast 50 Jahre zusammen. Das 17. Jahrhundert und jene braunschweigische Blüte, die wir heute in Anton Ulrichs Museum wieder bestaunen dürfen, bieten Stoff für eine prächtige Theaterführung.

Karten gewinnen!

Sie, liebe Leserinnen und Leser, können eine exklusive Kostümführung am Samstag, 22. Juli, durch das Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig gewinnen.

Wir verlosen 30-mal 2 Karten. Rufen Sie von Samstag, 4 Uhr, bis Dienstag, 20 Uhr, an: 01378 / 90 11 62*

Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

*0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif.

Die Entdeckertouren 2017 sind eine gemeinsame Aktion: unserer Zeitung, der Allianz für die Region und der „ZeitOrte“ (ein Projekt der Tourismus-Region Braunschweiger Land e.V).