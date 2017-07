Party zum Tennis

Das Profitennisturnier Sparkassen Open bringt ab Donnerstag, 6. Juli, neben der Tennis-Elite zehn Tage lang auch bekannte Sänger und Bands nach Braunschweig.

Am ersten Abend lädt das Duo Hotel L´Amour mit Elektro, Hip-Hop und Dance-Klassikern zur After Work-Party ein.

Am kommenden Freitag feiert das Sommerfest der TU Braunschweig auf der Anlage des Braunschweiger Tennis- und Hockey-Clubs (THC) sein Comeback. Ab 16 Uhr gibt es zahlreiche Mitmach-Aktionen, so können etwa die Sportarten Motorsport, Quidditch, Schießen und Segelfliegen ausprobiert werden. Auf der Bühne führen Künstler unter anderem African Modern Dance, Polefitness (Akrobatik an einer Stange) und Cheerleading vor.

Abends spielt die Partyband „JCB“ aus Berlin, danach legt DJ Richy Vienna auf.

Leslie Clio, bekannt für „Told you so“, ist am Samstag zu hören. Am Mittwoch kommender Woche erklingen „Musik sein“ und „Feuerwerk“ von Wincent Weiss.

Aktionen für Kinder und Familien gibt es am Sonntag, 9. Juli, bei der Geburtstagsfeier „30 Jahre Restaurant Tandure“. Ab 18.30 Uhr tritt die zehnköpfige Münchener Band Soulkitchen auf. Sie interpretiert Klassiker von Stevie Wonder und Tina Turner bis hin zu Kool and the Gang.

Der Sinatra-Interpret Jens Sörensen bringt mit einer Bigband Swing in den Montagabend. Ein Tribut an Udo Jürgens liefert Alex Parker am Dienstag, 11. Juli.

Die letzten drei Tage gestalten die Goodfellas, die Coverband Fresh Music Live – Begleitband bei der „The Voice of Germany Tour“ – und die Partyband Ten Ahead aus Köln.