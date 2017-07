Sprung ins kalte Wasser

Eine Schwimmhalle in Leipzig, ein Schwimmkurs: Alle Nichtschwimmer sind über 65. Zusammen gehen sie in diesem Film auf eine Reise, um die fast letzte Chance zu ergreifen, doch noch das Schwimmen zu lernen. Die Gründe dafür sind so unterschiedlich wie die Schüler selbst. Vom Segler bis zur Hausfrau bringt jeder seine eigene Lebensgeschichte, Ängste und Sehnsüchte mit in den Kurs.

Gemeinsam gehen sie die Aufgabe mit Unsicherheit aber auch Freude und Humor an. Dem Vorhaben liegt etwas Kurioses inne – weil man etwas erlernt, das man jetzt eigentlich nicht mehr wirklich braucht, denn das ganze Leben ist man irgendwie ohne ausgekommen. Auch die verschiedenen Gründe, diese vermeintlich elementare Fertigkeit niemals erlernt zu haben, erzählen einiges über die Schicksale der Protagonisten. Der Traum, im Wasser zu schweben und zu gleiten, ist freilich am Ende doch stärker.

In dem Film „Trockenschwimmen“ stellen sich Manfred, Monika, Karin, Erika, Eun-Sook, Sigrid und Cevat ihren Ängsten, verlieren den Boden unter den Füßen, beginnen loszulassen und zu schwimmen.

Die unaufgeregte Dokumentation avancierte beim Leipziger DOK-Festival zum Publikumsliebling. Die junge Regisseurin Susanne Kim verbinde in ihrem zweiten Dokumentarfilm ihre teilnehmende Beobachtung mit einer hübschen Prise Poesie, hieß es in einer Rezension.

Wann: Montag, 19 Uhr

Wo: Braunschweig, Universum-Filmtheater, Neue Straße 8.

Eintritt: 8,50, ermäßigt 7,50 Euro.