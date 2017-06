Schützen und Gaudi

Mit der Verpflichtung der Bruchmeister und dem Fassanstich hat gestern das 488. Schützenfest in Hannover begonnen. Bis 9. Juli wollen 235 Schausteller, 28 Fahr- und Belustigungsgeschäfte und rund 50 Imbissstände Besucher auf das Festgelände am Maschsee locken. Höhepunkt ist der Schützenausmarsch durch die Innenstadt an diesem Sonntag mit 12 000 Teilnehmern, darunter 50 Festwagen und Kutschen und etwa 100 Musikkapellen sowie Spielmanns- und Fanfarenzüge aus dem In- und Ausland. Wegen der Teilnehmerzahl bei diesem Schützenausmarsch gilt die Veranstaltung als weltgrößtes Schützenfest. Die Bruchmeister sind der Tradition nach vier ledige, junge Männer, die über Anstand und Ordnung auf dem Schützenplatz wachen sollen. Allein zum Schützenausmarsch werden bis zu 120 000 Zuschauer erwartet.

Der Schützenplatz öffnet am morgigen ersten Sonntag bereits um 10 Uhr und am zweiten Sonntag um 11 Uhr, sonst um 14 Uhr. Die Festzelte sind ab 15 Uhr, am ersten Sonntag auch schon um 11 Uhr geöffnet. Sie bieten ein täglich wechselndes Programm. So gibt es am Sonntag, 2. Juli, in der Festhalle Marris Bierzeltgaudi mit den Steinsberger Musikanten. Am Dienstag, 4. Juli, steigt im Brauhaus eine Schickimicki-Party, und am Donnerstag, 6. Juli, ist Lena Valaitis Star-Gast im Gaypeople-Zelt. Am Mittwoch, 5. Juli, findet für Kinder um 15 Uhr eine Schnitzeljagd auf dem Festplatz statt.

Infos: www.hannover.de