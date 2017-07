Die guten Geister auf Burg Steinbrück

Jürgen Wullenwever kauert auf einem Häuflein Stroh auf dem Boden tief unten im Kerker von Burg Steinbrück. Es ist nur eine Puppe – aber der jämmerliche Anblick erinnert den Besucher schauerlichst an die grausigen Folterqualen, die der Lübecker Bürgermeister dort als Gefangener um 1536/37 erleiden musste – bevor der charismatische Volkstribun im September jenes Jahres am Hohen Gericht im Lechlumer Holz bei Wolfenbüttel durch das Schwert hingerichtet wurde. Und viergeteilt. Und aufs Rad geflochten.

Solcher Aussichten zum Trotz hat der mutige Aufrührer seine Geständnisse – unter dem Druck von Daumenschrauben abgelegt – noch kurz vor dem Tod widerrufen. Reichlich Gründe also für Wullenwever (auch Wullenweber), bis heute durch die Burg zu geistern. Siegfried Skarupke (65) aus Ölsburg kann sich das gut vorstellen, und Heidemarie Eggert (70) aus dem benachbarten Groß Lafferde will es bei aller Nüchternheit nicht ausschließen.

Beide engagieren sich im Förderverein Burg Steinbrück für den Erhalt der Anlage, die sich an der Grenze von Peine und Hildesheim so idyllisch in einem Bogen der Fuhse erhebt. Eggert, ehemals Schulsekretärin in Salzgitter, war 1990 Gründungsmitglied und ist nun schon 14 Jahre Vorsitzende: „Schon als Kind habe ich lieber auf der Burg gespielt als im Dorf.“