Atemberaubende Zirkusshows im Rhythmus der Großstadt

Circolombia entstand aus einem Projekt für Straßenkinder in Kolumbien. Er zeigt die Show „Acelere“ (beschleunige). Foto: Autostadt

Der Sommer in der Autostadt

Urbanatix ist mit „Drop the Beat“ zu sehen. Foto: Christian Glatthor Rocketchris Photography

Der Sommer in der Autostadt

Der Sommer in der Autostadt

Der Cirque Éloize taucht mit „Saloon“ in die Welt des Westerns ein. Foto: Autostadt

Der Sommer in der Autostadt

Der Sommer in der Autostadt

The Illusionists präsentieren Zauberei. Foto: Autostadt

Der Sommer in der Autostadt

Der Sommer in der Autostadt

Wolfsburg Auch in diesem Sommer präsentiert die Autostadt durchinszenierte Akrobatik mit Elementen der urbanen Street-Art von Breakdancern bis Bikern.

Biker, die in der Luft Salti schlagen, Breakdancer, die auf ihren Köpfen kreiseln, Trampolinsprünge rückwärts vom Tuch zurück auf die Mauer: Die Gruppe Urbanatix gehörte schon im vergangenen Jahr zu den atemberaubenden Entdeckungen des Cirque-Nouveau-Festivals der Autostadt. Live-Percussion und Beatboxer gaben den Rhythmus vor für eine fantastische Verbindung aus den artistischen Formen der aktuellen Jugendkultur und sportiver Körperkunst.

Auch in diesem Jahr lädt die Autostadt zum Cirque Nouveau, neuem Zirkus, der in einer themenbezogenen Show spannende Artistik-Nummern vereint. Vom 12. Juli bis 20. August bietet die Hafenbühne Woche für Woche neue Großcompagnien an, dazu auf der Gartenbühne und als Street Act mitten unter den wandernden Besuchern kleinere Zirkusformate und akrobatische Clownerie.

Urbanatix eröffnet auch in diesem Jahr die Saison. Für Christian Eggert als Projektleiter und Regisseur ist es ein außergewöhnliches Großgastspiel, das er sonst nur zu Hause im Ruhrgebiet in der Jahrhunderthalle Bochum zeigt. 16 Mal ensuite vor 1200 Leuten. „Wir sind auch schon im BVB-Stadion aufgetreten, aber sonst zeigen wir in den Hallen des Ruhrgebiets nur Teile des Programms. Der Gesamtaufbau wäre zu aufwendig für eine Tournee.“

Eggert hatte seinerzeit auch die Idee für Urbanatix. Im Vorfeld der Kulturhauptstadtbewerbung des Ruhrgebiets wollte er junge Streetart-Künstler und professionelle Artisten zu einer Show vereinen. „Unser Projekt wurde zunächst abgelehnt, dann von Fritz Pleitgen persönlich nachnominiert, und am Ende waren wir der offizielle Schluss-Act des Kulturhauptstadtjahrs 2010 vor hunderten geladener Gäste.“

Der Anfang war für den erfahrenen Event-Veranstalter auch so nicht leicht. „Wir hatten ganz schön Mühe, in der Zielgruppe Künstler zu finden, die regelmäßig proben wollten für eine professionelle Show.“ Wenn Urbanatix jetzt mit ihrer neunten Produktion in Wolfsburg aufläuft, hat sich da manches professionalisiert. Aber viele der Mitwirkenden sind nach wie vor Amateure, die einem Beruf nachgehen oder studieren und ihre Kunst nur in der Freizeit ausleben.

Gerade die Biker, Parkourläufer, Trampolinspringer kämen aus der Schule ins Training und gingen nach der Show wieder zur Schule. „Manche finanzieren sich so ihr Studium“, sagt Eggert. Inzwischen gebe es viel Zulauf.

„Überhaupt hat sich ja die Zirkuswelt sehr verändert. Artisten sind heute keine reinen Handwerker mehr, die nur mit Keulen jonglieren, sie sind heute wie Schauspieler ausgebildet, können singen und tanzen“, schwärmt er. So bricht Eggert auch eine Lanze für den traditionellen Zirkus.

Aber seine Programme haben eine ganz andere Dramaturgie, sie sollen ein Lebensgefühl vermitteln. „Wir erzählen keine stringente Geschichte, bringen eher eine Bildercollage, die dem Betrachter Spielraum bei der Interpretation lässt.“ Live-Musik trage die Stimmung.

Wichtig sei es, dass auch die Amateure darstellerisches Potenzial haben, dass sie auch im Stillstand Präsenz zeigen. „Wir haben in der neuen Show Bodypercussion dabei, bei der alle mitmachen sollen. Das ist für die Biker und Parkourläufer gar nicht so leicht“, erläutert Eggert. Als Trainer haben sie mit Warren Richardson von Stomp und dem Hip-Hop-Choreographen Takao Baba gearbeitet.

„Drop the Beat“ heißt die Show, das sei in den Clubs der spannende Moment, wenn alle das Ausbrechen des eigentlichen Beats spürten. Aber Eggert hat auch Assoziationen für den Moment danach, wenn die Tänzer aus dem Club nach Hause ziehen und über ihnen eine Artistin am Vertikalring schwebt wie der Traum einer schönen Frau, die sie soeben angetanzt haben.

Eggert fährt zu den internationalen Zirkusfestivals, um Künstler zu finden. Wem manches doch zu gefährlich aussieht, dem versichert der Produzent: „Sicherheit geht immer vor. Da sind Matten, die Sie als Zuschauer nicht sehen. In 150 Shows ist noch nicht einer ernsthaft verletzt worden.“ Eggert erinnert sich aus seiner Zeit als Handballer an deutlich mehr Verletzungen.

Im Mittelpunkt der Show stehe nicht „schneller, weiter, höher“, sondern die Choreographie. Und die Trainer achteten genau darauf, dass die Amateure an ihrer Technik feilen, genau Maß nehmen, sauber landen. Das würden sie auf der Straße gern vernachlässigen. „Bei uns wird der Sport so betrieben, dass man alt damit werden kann.“

Zirkus kostenlos, nur Autostadt-Eintritt. Infos und Reservierungen unter www.autostadt.de/sommer.