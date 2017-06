Harzer Klostersommer

Eine Lachsführung am Kloster Wöltingerode informiert die Lebensgewohnheiten dieses Wanderfischs. Foto: Schwarz

Walkenried Sechs Klöster bieten am Sonntag Programme zum Thema Wasser.

Wieder einmal öffnen alle sechs Harz-Klöster am 2. Juli zum Harz-Klostersonntag ihre Pforten für ein gemeinsames Erlebnis. In diesem Jahr widmen sich die Klöster in Brunshausen, Drübeck, Ilsenburg, Michaelstein, Walkenried und Wöltingerode dem Lebenselixier Wasser.

Das Programm:

Brunshausen: Von 11 bis 17 Uhr gibt es einen Workshop im Papierschöpfen für Kinder und Erwachsene. Wasser betrieb die Papiermühlen, die seit dem 14. Jahrhundert in Deutschland das neue Schreibmaterial herstellten.

Um 11.30 und 13.30 Uhr gibt es Führungen zur Roswithaquelle, die am Fuß des Klosterhügels entspringt.

Drübeck: Um 17 Uhr spielen Gert Anklam und Beate Gatscha „Liquid Soul“ auf Blas- und Perkussioninstrumenten. Um 19.30 Uhr gibt’s in der Turmstube „Wasser“ in der Poesie.

Ilsenburg: im Kapitelsaal erklingt um 11 Uhr Olivier Messiaens „Quatuor pour la fin du temps“.

Michaelstein: Von 11 bis 12.30 Uhr gibt es Klostergartenführungen und eine Teebar.

Walkenried: Auf Führungen lässt sich das Kloster neu entdecken. Wasser für Leib und Seele (11.30 und 14 Uhr, parallel speziell für Kinder); kleine Wassertour entlang der Klostermauer und der Wieda (13.30 und 15.15 Uhr); große Wassertour durch die Walkenrieder Teich- und Kulturlandschaft (13.30 Uhr). Anmeldungen unter Telefon (05525) 9 59 90 64.

Wöltingerode: Führungen widmen sich Aspekten der Wassernutzung. Um 12 Uhr gibt es eine Lachsführung vom Lachsinfocenter aus. Um 14 Uhr eine Schnupperführung durch Kloster und Schnapsbrennerei. Um 15.30 Uhr eine Sonderführung zu Brunnenwasser und Schnaps-Brenntechnik.