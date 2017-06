Basteln bei den Dinos in Braunschweig

Das Staatliche Naturhistorische Museum bietet von 10 Uhr an einen Aktionstag in der Sonderausstellung „Jurassic Harz“ an. Kinder können Dinos aus Papptellern fertigen, Dinosaurier ausmalen und an der Präparierstation kleine Schätze freilegen. Die Ausstellung zeigt neben vielen weiteren Exemplaren den Europasaurus holgeri, der bei Goslar entdeckt wurde, und das 27 Meter lange Skelett eines Diplodocus aus Wyoming. Sie findet bis zum 23. Juli in der Pockelsstraße 10 und in der Hamburger Straße statt.

Wann: Sonntag, 25. Juni, von 10 bis 17 Uhr

Wo: Ausstellungshalle, Hamburger Straße 267, Braunschweig

Kosten: ab 10 Euro, Kinder (4-17 Jahre) 6 Euro. Mit Museumspass: 5 Euro