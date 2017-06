Draußen ist das neue Drinnen

Mitten in Leiferde liegt der Hof 33, der zum großen Teil nicht mehr landwirtschaftlich genutzt wird. Stattdessen ist neues Leben an der Volkser Straße 10 eingezogen. Der alte Kuhstall wurde zum Mehrzweckgebäude um- und ausgebaut, das Wohnungen, Ateliers und Technikräume umfasst. Später sollen weitere Scheunen umgebaut werden. Führungen gibt es um 12, 14 und 16 Uhr. Foto: L. Pröttel

Wie aus einer Fachwerkscheune ein modernes Wohnhaus wird, ist in Meerdorf zwischen Wendeburg und Peine zu besichtigen. Altes, uriges Gemäuer und klare, moderne Formen gehen eine spannende Symbiose ein. Führungen in der Raiffeisenstraße 8 gibt es um 11, 12 und 14 Uhr. Foto: qbus architektur

Integration fängt mit dem Wohnen an. Darum verteilt die Stadt Braunschweig acht Heime über das Stadtgebiet. Sie variieren einen neu entwickelten Grundtypus mit Atrium, das Möglichkeiten zur Begegnung bietet. Der Aufbau der Module lässt viele Wohnungsgrößen und Nutzungen zu – auch für die Zukunft. Eine spätere Verwendung etwa als Studentenwohnheim ist denkbar. Führungen am Standort Glogaustraße 9 im Stadtteil Melverode gibt es stündlich von 11 bis 15 Uhr. Foto: Bernd Lohse

Ein Stadtquartier mit variablen Wohneinheiten und dennoch aus einem Guss ist am Rand des Wolfsburger Stadtteils Westhagen entstanden. Zwei Architekturbüros haben das Quartier Auf der Sonnenwiese gemeinsam mit Landschaftsarchitekten geplant, um der Vielfalt einen gemeinsamen Anstrich zu geben und auch die Außenräume harmonisch zu gestalten. Führungen gibt es um 11, 12.30 und 14 Uhr, Wohnungen sind allerdings nicht zu besichtigen. Foto: Andreas Bormann

Wenn es in ihrer Wohngemeinschaft mal wieder drunter und drüber geht oder im kleinen Studi-Zimmer eh kein Platz zum Lernen und Tüfteln ist, gibt es für Braunschweiger Maschinenbau-Studenten eine attraktive Alternative. Das „Masch.Bau-Haus“ der Technischen Universität bietet ihnen 80 gut ausgestattete Arbeitsräume, die mit einem Studentenausweis stundenweise angemietet werden können – rund um die Uhr. Die bunte, lebendige Fassade des Gebäudes am Langen Kamp 19d setzt nach außen einen markanten Akzent, wirkt lebendig und einladend. Die „zweite Haut“ des Lernhauses aus gelochten Blechen dient als Schall- und Sonnenschutz. Im Inneren ist die Einrichtung der Arbeitsräume ruhiger gehalten. Führungen werden um 11, 13 und 15 Uhr angeboten. Foto: Hanno Keppel Image Photography

Region Der Tag der Architektur zeigt am Sonntag neue Trends bei Wohnanlagen, Firmen und Schulen – und wie ein Bauernhof zum Wohnhof wird.

Schöner Wohnen. Ein Ideal, das über die eigenen vier Wände hinausreicht. Es umfasst auch das, was sich draußen abspielt. Beim Eigenheim das gesamte Grundstück, den Garten, klar. Aber auch in modernen Wohnanlagen mit Mehrfamilienhäusern legen Bauherren und Architekten mittlerweile viel Wert darauf, dass das Drumherum stimmt – von Mietern und Käufern ganz zu schweigen.

Drei Beispiele aus Wolfsburg: die Wohnanlagen Neue Burg, Stadtwald und Am Glockenberg. „Da haben Architekten und Landschaftsarchitekten von Beginn an eng zusammengearbeitet“, sagt Ute Maasberg, Sprecherin der Architektenkammer Niedersachsen. Wer sich für zeitgemäße Wohnprojekte interessiere, sei hier beim Tag der Architektur am Sonntag richtig.

Großzügige Terrassen und Balkone, Dachgärten und Loggien erweitern den Wohnraum ins Freie, schaffen einen fließenden Übergang zwischen Drinnen und Draußen.

Aber auch die Bereiche zwischen den einzelnen Gebäuden sind durchdacht gestaltet. Beete, Bäume, Hecken, Wege und Sitzgelegenheiten bieten eine angenehme Aufenthaltsqualität und binden die Gebäudelandschaft einer Wohnanlage harmonisch zusammen. „Da fängt etwas an zu klingen“, sagt Maasberg über die Siedlung Neue Burg im Stadtteil Detmerode, in der 92 Wohnungen in sieben Stadtvillen entstanden sind.

Grüne Inseln im Beton, aus einem Guss gestaltete Freiflächen: Das gilt auch für die Sanierung zweier Schulzentren in Wolfsburg. Der Hof der Neuen Schule steigt terrassenförmig an, Rasenflächen und Bäume sorgen für zusätzliche Auflockerung.

Der bisher nüchterne Vorplatz des Schulzentrums wurde durch grüne Pflanzinseln rhythmisiert, deren Ränder zugleich als Bänke dienen.

Das Wachstum von Städten wie Wolfsburg und Braunschweig geht teils zu Lasten der Landgemeinden. Doch es gibt auch Beispiele für attraktive neue Wohnformen auf dem Dorf – etwa in Meerdorf bei Wendeburg und in Leiferde bei Gifhorn. Dort wandelt sich ein früherer Bauernhof Zug um Zug, Scheune um Stall in einen „Wohnhof“.

Bauherr Heiko Botsch will die lebendige Atmosphäre eines landwirtschaftlichen Betriebs durch einen Mix aus Wohnungen, Ateliers und Werkräumen bewahren. Ein früherer Kuhstall aus Ziegelstein erhielt ein Obergeschoss, eine verkleidete Holzkonstruktion mit hohen Räumen und Oberlichtern und separaten Treppenaufgängen für die Wohnungen. „Eine sehr lässige, elegante Lösung“, meint Maasberg.

Spannend und harmonisch zugleich wirken auch das Miteinander von altem Fachwerk und eingeschobenen modernen Baukörpern in einer früheren Scheune in Meerdorf im Kreis Peine.

Was bietet Braunschweig? Etwa den erneut umgebauten früheren Wasserturm im Stadtteil Broitzem. Zuletzt als Wohnung gebraucht, soll er nun wechselnden kreativen Mietern zur Verfügung stehen – zum Arbeiten, Tagen, Ausstellen, auch Wohnen.

Als Beispiel eines zeitgemäßen Bürogebäudes dient der Neubau der Firma Perschmann in Wenden, der sich durch flexible Bürostrukturen, ökologische Qualitäten und einen grünen Innenhof auszeichnet.

Innovativ sind auch die Flüchtlingsheime – und nicht zuletzt das grundsanierte Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig.

WEITERE GEBÄUDE ZUR BESICHTIGUNG IN DER REGION BRAUNSCHWEIG BRAUNSCHWEIG Wohnturm Wasserturm Broitzem, Turmstraße 55 a. Führungen ab 11 Uhr alle 20 Minuten. Firmengebäude Perschmann, Hauptstraße 46 d. Führungen 11, 13, 14.30, 16 Uhr. Herzog-Anton-Ulrich-Museum, Museumsstraße 1. Führungen 11.30, 13, 14.30, 16 Uhr. Wohn- und Geschäftsgebäude Heinrich-Büssing-Ring 10-15. Führungen 11, 13, 15 Uhr. Zentrum für Systembiologie (BRICS), Rebenring 56. Führungen 11, 13, 15 Uhr. SALZGITTER SALZGITTER Bürogebäude Abwasserentsorgung, Feldstraße 2. 11, 13, 15 Uhr WENDHAUSEN WENDHAUSEN Kindertagesstätte, Schulstraße 10. Führungen um 12, 14 und 16 Uhr. WOLFSBURG WOLFSBURG Wohnanlage Am Glockenberg, Dresdener Straße 19 ABC. Führungen um 10, 13 und 15 Uhr. Wohnanlage Neue Burg, John-F.-Kennedy-Allee 29. Führungen um 11, 13 und 15 Uhr. Bootshaus Wolfsburger Ruder-Club, In den Allerwiesen 3. Führungen 14, 15 und 16 Uhr. Mehr Infos zu allen geöffneten Gebäuden und Besichtigungen in der Region und darüber hinaus: www.aknds.de (Architektenkammer Niedersachsen).