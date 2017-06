Maschinen und Technik lassen staunen

Leichte Auto-Bauteile für die Großserien-Fertigung zu konstruieren, ist der Auftrag von Forschern und Entwicklern aus Wissenschaft und Wirtschaft. Gelingen soll dies im Wolfsburger Forschungscampus, der Open-Hybrid-Lab-Factory.

Wie es in solch einem Forschungscampus aussieht, wie dort gearbeitet wird und womit sich die Forschenden beschäftigen, das können Sie als Leser unserer Zeitung erfahren. Wenn Sie an unserer Verlosung teilnehmen, haben sie die Chance, eine Entdeckertour in die Open-Hybrid-Lab-Factory zu gewinnen. Die Tour findet am Sonntag, 9. Juli, statt.

„Bei uns gibt es Hochtechnologie, die in dieser Kompaktheit einzigartig ist.“ Prof. Klaus Dilger über die Open-Hybrid-Lab-Factory

In einer öffentlich-privaten Partnerschaft wird in der Volkswagenstadt geforscht. Finanziert wird die Open-Hybrid-Lab-Factory mit Mitteln von Bund, Land Niedersachsen, Stadt und der Privatwirtschaft.

Wie die Karosserie der Zukunft aussehen könnte und welcher Schritte es dafür noch bedarf, wird Prof. Klaus Dilger, Vorsitzender des Vorstands des Vereins der Open-Hybrid-Lab-Factory, während der Entdeckertour erläutern.

Freuen dürfen sich die Leser darauf, Hochtechnologie zu sehen, „wie sie in dieser Kompaktheit einzigartig ist“, so Dilger. „Die gesamte Fertigungskette wird bei uns auf relativ kleinem Raum abgebildet.“

Erstaunt dürften die Gewinner unserer Entdeckertour sein, welche großen Anlagen im Forschungscampus stehen. An der Textilstation werden sie zum ersten Mal über einzelne Produktionsschritte informiert. An großen Pressen werden sie erfahren, wie bestimmte Bauteile hergestellt werden.

Und auch ein Blick in das Forschungslabor wird auf dem Programm stehen. Dilger wird erläutern, mit welchen dreidimensionalen Perspektiven und speziellen Mikroskopen hier gearbeitet wird.

Darüber hinaus wird er darauf eingehen, welche Forschung betrieben werden muss, um leichte Auto-Bauteile für die Großserien-Fertigung zu konstruieren. Gelingen soll dies durch die Kombination von Metall, Kunststoff, Glas- und Carbon-Fasern.

Gäste, die sich erstmals im Forschungscampus aufhalten, seien meistens sehr beeindruckt von den großen technischen Anlagen, berichtete Dilger. Lernen auch Sie die Einrichtung kennen!

Verlosung:

Sie, liebe Leserinnen und Leser, können eine exklusive Führung am Sonntag, 9. Juli, durch die Open-Hybrid-Lab-Factory gewinnen. Nur Gewinner unserer Verlosung können teilnehmen.

Wir verlosen 15-mal 2 Karten. Rufen Sie von Samstag, 4 Uhr, bis Dienstag, 20 Uhr, an: 01378 / 90 11 62*

Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

*0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif.