Tim Bendzko singt auf Festival in Gifhorn

Mehrere tausend Besucher werden erwartet, wenn das Festival „stars@ndr2“ am Samstag, 29. Juli, nach Gifhorn kommt. Unter den fünf Künstlern, die auftreten werden, sind zwei internationale Stars.

Der britische Singer-Songwriter Marlon Roudette wird unter anderem seine aktuelle Single „Ultra Love“ mit karibischen Tanz-Klängen präsentieren. Bekannt ist sein Hit „When The Beat Drops Out“ und „Big City Life“, das er als Teil des Duos Mattafix schrieb.

Mit Aura Dione ist auch eine dänische Künstlerin dabei. Ihr Song „I Will Love You On Monday (365)“ wurde mit Platin ausgezeichnet. Ihr aktuelles Album „Can’t Steal The Music“ ist im Mai erschienen.

National bekannt ist der Star des Festivals, der Singer-Songwriter Tim Bendzko, der mit seiner Band auftritt. Sein 2011 erschienenes Debütalbum mit dem Hit „Nur noch kurz die Welt retten“ war mehr als eineinhalb Jahre in den deutschen Charts.

Wincent Weiss will ebenfalls das Gelände neben dem Sportzentrum Nord rocken. Mitte April erschien sein erstes Album, zuvor veröffentlichte er die Songs „Musik sein“ und „Feuerwerk“ .

Zur Eröffnung ab 16 Uhr wird die 21-jährige Newcomerin Lotte auf der Bühne stehen. Ihre erste Single heißt „Auf beiden Beinen“.

Einlass auf das Gelände ist ab 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.