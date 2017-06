Familienfest am Kaiserdom

Auch dieses Jahr erinnert das Domfest am Kaiserdom in Königslutter wieder an die historische Tradition der „Lutherschen Fahrt“. Jährlich kamen zum Peter- und Paulstag aus ganz Norddeutschland Pilger zum Kaiserdom, um dort mit anderen zu feiern. Schon damals erwartete sie ein großer Markt angereister Händler und Handwerker. Ganz in der Tradition steht auch das Familienfest am Sonntag, 25. Juni. Um 10 Uhr beginnt das Fest mit einem Festgottesdienst für die ganze Familie im Kaiserdom.

Danach erwartet die Gäste von 11 bis 18 Uhr ein Markt vor dem Kaiserdom, ein musikalisches Programm mit akustischer Musik, Flötengruppen und der Mittelalterband Porterra. Für die Kinder gibt es das Puppentheater „Es lebe der König“, das zu einer „musikalische Reise“ ins Mittelalter einlädt. Währenddessen können die Eltern an einer der vielen Kurzführungen durch den Dom teilnehmen, die mehrmals am Sonntag angeboten werden. Wer sich noch mehr über die Geschichte des Kaiserdoms informieren möchte, kann dies in der Sakristei tun. Hier werden Filme über die historische Bedeutung des Doms gezeigt.

Wer lieber einen praktischen Eindruck vom Mittelalter bekommen möchte, kann dies im Mittelalterlager machen. Hier wird das Leben einer Pilgergruppe mit Handwerkern, Geistlichen und natürlich ritterlichem Schutz nachgestellt. Wem es am Sonntag nicht zu heiß wird, kann sich auch in der Schmiedekunst versuchen. Unter Anweisung von Experten können Kinder und Erwachsene am Kreuzganghof einen praktischen Einblick in das Schmieden eines Schwertes bekommen.

Um 17 Uhr wird zum Abschluss des Festivals noch eine Andacht im Kaiserdom gehalten. Die Stände haben parallel dazu bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt zum Familienfest und allen Programmpunkten ist frei.