Zwölf Stunden Techno

Beim Little Green Festival kann das Publikum zu House und Techno tanzen. Foto: Little Green Festival

Hunderte Fans elektronischer Musik feiern am Samstag, 24. Juni, beim Little Green Open Air auf dem Segelflugplatz in Goslar. Das ursprünglich aus Osterode kommende Festival bietet in diesem Jahr erstmals einen Zeltplatz an. 20 Acts der House-, Techno- und Hardtekk-Szene treten im Flugzeughangar und auf einer Open Air-Bühne auf.

Einer der bekanntesten Künstler ist Zahni, ein 27-Jähriger aus Chemnitz, der um 0.35 Uhr im Hangar Hardtekk auflegt. Ihn lösen Anormal & Hunnel ab. Techno gibt es um 18.50 Uhr von dem Göttinger Leukozyt.

Auf der Open Air Bühne kommen Fans von Housemusic, Deep-house und Electro auf ihre Kosten. Sie sehen etwa um 23 Uhr die Bassraketen aus Leipzig. Regionaler wird es um 2 Uhr mit Felix Schrader (House) aus Wernigerode. Um 3.30 Uhr treten die letzten Künstler auf und lassen die Feier ausklingen.

Das Festival beginnt um 16 Uhr, Camper können ab 15 Uhr ihre Zelte aufschlagen. Auf dem Gelände befinden sich mehrere Essens-Stände, unter anderem mit Burgern und einem BBQ Grill.