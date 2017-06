Ein letztes Mal „Nice to meet you“

Die Spielzeit 2016/2017 des Staatstheaters Braunschweig geht zu Ende. Vier Stücke, die unter der Intendanz von Joachim Klement entstanden sind, sind in den kommenden Tagen ein letztes Mal zu sehen.

Das Schauspiel „Tschick“ nach dem Roman von Wolfgang Herrndorf erzählt von zwei Jugendlichen, die in den Ferien mit einem Lada unbekümmert in die Walachei losfahren. Es wird am Dienstag, 20. Juni, um 18 Uhr im Kleinen Haus am Magnitorwall aufgeführt. Restkarten für 12 Euro.

Wem die Oper näher liegt, der kann sich am Dienstag die berühmte Liebesgeschichte von Romeo und Julia ansehen. Gespielt wird die Version „Giulietta e Romeo“ des Italieners Riccardo Zandonai ab 19.30 Uhr im Großen Haus. Karten ab 14 Euro.

Das Tanzstück „Nice to meet you?“ von Tiago Manquinho beschäftigt sich mit Begegnungen Fremder. Es geht um Distanz und Nähe, Angst und Anziehung. Das Stück wird am Mittwoch, 21. Juni, um 19.30 Uhr im Kleinen Haus präsentiert. Karten ab 10 Euro.

Parallel wird das Schauspiel „Betrunkene“ von Iwan Wyrypajew im Großen Haus aufgeführt. Es zeigt vierzehn Menschen, die aufgekratzt durch die Nacht torkeln. Im Rausch sprechen sie über ihre Sehnsüchte, Probleme und Triebe. Karten ab 9 Euro.

Karten: (0531)16606