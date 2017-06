Entdecken Sie eine Stadt der Gegensätze

Es geht wieder los! Wir laden wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, zum fünften Mal auf Entdeckertouren durch unsere Region ein. Wir haben vier Touren zu sonst nicht zugänglichen Orten für Sie vorbereitet, die wir Ihnen heute und an drei weiteren Samstagen vorstellen. Neben Salzgitter sind Wolfsburg, Braunschweig und Wolfenbüttel die Zielorte.

Wie Sie selbst zum Entdecker werden? Ganz einfach: Machen Sie mit bei der Telefon-Verlosung – und mit ein Quäntchen Glück sitzen Sie vielleicht schon am 1. Juli im Bus und genießen eine Rundfahrt mit dem Bus durch Salzgitter: unser erster Tourstopp!

Salzgitter ist auf den ersten Blick eine Stadt krasser Gegensätze: schwere Industrie, idyllisches Dorfleben. Und auf den zweiten Blick ist sie es auch. Die Stahlstadt, die im April 75. Geburtstag feierte, ist nicht natürlich gewachsen, sondern wurde künstlich zusammengesetzt. Aber gerade das macht sie ja so spannend. Und die Entdeckertour durchs Stadtgebiet natürlich auch.

„Wir werden eine alternative Stadtrundfahrt anbieten“, erklärt Elke Zacharias, Leiterin des Arbeitskreises Stadtgeschichte, die die Tour begleitet und auch vorbereitet hat. Die Teilnehmer werden mitgenommen zu den Anfängen der Stadtgeschichte. Und die liegen ein paar Jahre vor 1942. „Der Aufbau der Hermann-Göring-Werke hat die Region verändert“, sagt Zacharias. Heute sei es spannend zu gucken: Wo sieht man noch Spuren der Gründungsgeschichte?

Die Tour beginnt und endet in Salzgitter-Bad. Zum Start geht es für die Gruppe durch die Ost-West-Siedlung, ein Wohnquartier im Herzen des südlichen Stadtteils, das in den Jahren 1938 bis 1942 entstanden. Von dort ist es nur ein Katzensprung nach Gebhardshagen, einem Ortsteil mit historischem Kern. Gebhardshagen ist noch heute bekannt für seine Industriegeschichte: Bis Anfang der 80er Jahre wurde in der Grube Haverlahwiese Erz abgebaut – heute steht das Gebiet unter Naturschutz.

Höhepunkt der Entdeckertour ist der Besuch der KZ-Gedenkstätte Drütte, die sich auf dem Gelände der heutigen Salzgitter AG befindet. Im Konzentrationslager Drütte, ein Außenlager des KZ Neuengamme, waren zeitweise mehr als 3000 Häftlinge untergebracht, die Granaten und Bomben produzieren mussten.

Aus dem Herzen der Industriestadt geht die Busfahrt in den Norden der Stadt, wo das Thema Stadtplanung und Wohnungsbau in den Mittelpunkt gerückt wird. So ist unter anderem ein Halt am Lichtenberger Ausgangspunkt geplant. Von dort aus hat man einen herrlichen Blick auf die Stadt. Ursprünglich sei Salzgitter für 150 000 Menschen geplant gewesen, sagt Zacharias. „Und wenn man genau hinguckt, kann man das auch noch erkennen.“ Auch der Friedhof Jammertal wird angesteuert. Dieser Friedhof wurde 1943 angelegt: „Für die nicht-deutschen Toten“. Rund 4000 ausländische Opfer wurden dort begraben.

Die Tour für die Gewinner unserer Verlosung dauert 3,5 Stunden, es wird eine Pause mit Imbiss am Schloss Salder eingelegt.

Verlosung

Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben die Chance, eine dreieinhalbstündige Busfahrt mit Führungen durch Salzgitter am Samstag, 1. Juli, gewinnen. Wir verlosen 40-mal 2 Karten. Rufen Sie von Samstag, 4 Uhr, bis Dienstag, 20 Uhr, an:

01378 / 90 11 62*

Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

*0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif.