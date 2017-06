Zirkus mit Meerjungfrau

Anastasia zeigt Artistik in einer Wasserkugel mitten in der Manege. Foto: Circus Voyage

Braunschweig Die Zirkus-Show ist ab Donnerstag in Braunschweig zu sehen. Am Mittwoch gibt es eine öffentliche Fütterung der vier Elefanten.

Eine Show zu Wasser und eine zu Land präsentiert der Circus Voyage ab Donnerstag, 15. Juni, auf dem Schützenplatz in Braunschweig.

Zunächst entsteht eine große Wasserwelt in der Manege. Vor Fontänenspielen, Lichteffekten und einer Videoleinwand wird die Geschichte der Meerjungfrau Alicia erzählt. Sie hat von Neptun die Aufgabe bekommen, Poesie, Fantasie und Spaß zu verbreiten. Dabei helfen ihr Clown Peppino und Miss Anastasia. Letztere führt Artistik in einer Wasserkugel und in einem Netz unter der Zirkuskuppel vor.

Anschließend präsentiert Direktor Alois Spindler afrikanische Elefanten, Giraffen und ein Flusspferd. Friesen, Andalusier und Araberhengste sind ebenfalls Teil der Tiershow.

Dazu stößt Motorrad-Artist Nico, der Stunts in einer engen Metallgitterkugel fährt. Seiltänzer Leonardo springt durch einen Feuerreifen, andere Artisten zeigen Luftakrobatik.

Bereits am Mittwoch lädt der Zirkus von 15 bis 15.30 Uhr zur öffentlichen Fütterung der Elefanten Malou, Mogli, Sabi und Schupek ein. Besucher können Obst, Gemüse, Brot und Brötchen mitbringen, der Zirkus hält aber auch genügend Futter bereit. Bei dieser Gelegenheit können sich Gäste auch die Haltung der mehr als 80 Tiere ansehen.