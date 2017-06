Fünf Tage in Feierlaune

Die englische Band Spirit of Smokie lässt das Altstadtfest in Salzgitter-Bad am Sonntagausklingen.

Salzgitter-Bad Am Mittwoch ist der Auftakt zum Altstadtfest in Salzgitter-Bad. Highlights sind Auftritte von Spirit of Smokie, Uschi Nerke und Noah Levi.

Mit einem großen orchestralen Konzert beginnt das diesjährige Altstadtfest in Salzgitter-Bad am Mittwoch, 14. Juni. Mitglieder des Louis Spohr-Orchesters und Solisten interpretieren ab 19.30 Uhr in St. Mariae-Jakobi unter anderem Musik von Vivaldi und Mozart. Der Eintritt ist frei.

Weiter geht es mit der Sketch-ab-Show der Theatergruppe Salzgitter-Bad am Donnerstag, 15. Juni, ab 19 Uhr im Hotel Ratskeller, ebenfalls bei freiem Eintritt.

Der Fanfarenzug Oelber begleitet am Freitag, 16. Juni, ab 16 Uhr die Eröffnung auf dem Marktplatz. Von da an spielen auf mehreren Bühnen Bands verschiedener Stilrichtungen.

Uschi Nerke, ehemalige Moderatorin der TV-Sendung Beat-Club, führt am Samstag, 17. Juni, ab 18 Uhr durch eine Oldie-Nacht auf dem Klesmerplatz. Autogrammstunde ist ab 19.15 Uhr.

Eine italienische Nacht gestalten am Samstag ab 18 Uhr Enzo de Franco und I dolci Signori auf dem Marktplatz.

Das Finale des Salzig Bandcontests findet parallel auf der Jugendbühne an der Petershagener Straße statt.

Dort ist am Sonntag, 18. Juni, von 12 bis 17 Uhr eine Jugendmeile mit Attraktionen wie einer Kletterwand und einem Fahrsimulator aufgebaut, es gibt Tanzaufführungen.

Noah Levi, Gewinner der Fernseh-Sendung „The Voice Kids“ 2015, tritt am Sonntag ab 18 Uhr auf der Jugendbühne auf.

Ein Festumzug führt am Sonntag ab 13.30 Uhr durch die Altstadt. Highlight am Sonntag ist ein Auftritt der Kultband Spirit of Smokie mit Dean Barton ab 20.30 Uhr auf dem Marktplatz in Salzgitter-Bad.