Jugend spielt Klassik

Die fünf jungen Herren von der Munich Brass Connection treten im August in Wolfenbüttel auf. Foto: Christine Schneider

Region Der Vorverkauf für das Sommerfestival in der Region beginnt.

Internationale und nationale Künstler kommen im Sommer zum Festival „jung, klasse, Klassik“ in die Region, um Klassik, Jazz und Weltmusik zu spielen. Karten sind ab sofort erhältlich.

Die Klezmorim von Yxalag eröffnen das Festival am Samstag, 5. August, in St. Vitus Frellstedt.

Ihr Debüt bei diesem Festival gibt die Munich Brass Connection aus Süddeutschland am Freitag, 11. August, in St. Johannis in Wolfenbüttel.

Der Jazz-Posaunist und Komponist Nils Wogram präsentiert am Sonntag, 13. August, gemeinsam mit dem Pianisten Bojan Z sein 2016 veröffentlichtes Album „Houswarming“ in der Dornse des Altstadtrathauses Braunschweig.

Ein Open Air-Konzert auf Burg Warberg am Sonntag, 20. August, gestaltet das junge Balkan-Jazz-Ensemble Evelyn Kryger.

Im Kleinen Konzertsaal in Peine ist am Donnerstag, 24. August, das Ensemble Farb-Ton zu Gast.

Der Pianist Nicholas Rimmer und der Posaunist Frederic Belli sind alte Bekannte des Festivals. Am Montag, 28. August, sind sie mit dem Perkussionisten Johannes Fischer im Schöninger Paläon zu hören.

Der renommierte Bratschist Nils Mönkemeyer ist Solist des Abschlusskonzerts. Gemeinsam mit dem Orchester M18 ist er am Sonntag, 3. September, im Helmstedter Juleum zu erleben.

Die Munich Brass Connection und das Ensemble Farb-Ton treten zudem bei Schulveranstaltungen in Wolfenbüttel, Braunschweig, Peine und Destedt auf.