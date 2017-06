Amerikanische Träume

Vier junge Saxophonisten interpretieren heute Abend im Wolfsburger Hallenbad Klassiker der amerikanischen Musik von Gershwin bis Jazz. Zum Münchener „Arcis Saxophon Quartett“ gehören Claus Hierluksch (Sopransaxophon), Ricarda Fuss (Altsaxophon), Edoardo Zotti (Tenorsaxophon) und Jure Knez (Baritonsaxophon).

In ihrem Programm „American Dreams“ soll es um endlose Prärielandschaften, den Puls einer nie schlafenden Stadt, das swingende Südstaatenleben und Geschichten voller Träume gehen.

Die Musiker haben an der Münchener Musikhochschule und in der Klasse des Artemis Quartetts in Berlin studiert. International debütierten sie im Großen Saal des Tschaikowsky-Konservatoriums Moskau und in der Wigmore Hall in London. 2016 wurde das Ensemble mit dem Bayerischen Kunstförderpreis ausgezeichnet. Für den Herbst (18. Oktober) wurde das Quartett in die Berliner Philharmonie eingeladen.

Wann: Samstag, 10. Juni, ab 20 Uhr

Wo: Großes Schwimmerbecken, Hallenbad Wolfsburg, Schachtweg 31

Eintritt: 25 Euro an der Abendkasse