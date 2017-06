Ganz Braunschweig wird zur Bühne

Die Qual der Wahl haben Besucher bei den Auftritten von mehr als 1000 Künstlern, die die Braunschweiger Kulturnacht heute beleben. An 98 Orten in der Innenstadt und in angrenzenden Stadtteilen werden Konzerte, Tanz- shows, Theaterstücke, Lesungen und Kunstausstellungen geboten.

Open-Air-Bühnen stehen auf dem Herzogin-Anna-Amalia Platz, dem Platz der Deutschen Einheit, am Ritterbrunnen, am Bültenweg und im Garten des Hauses der Stiftungen am Löwenwall. Oberbürgermeister Ulrich Markurth eröffnet die Kulturnacht um 18 Uhr auf dem Platz am Ritterbrunnen. Auf dem Kohlmarkt gibt es bereits ab 10 Uhr Musik und Kleinkunst.

Soul im BZV-Medienhaus

Auch das BZV Medienhaus, Hintern Brüdern 23, Sitz dieser Zeitung, ist ein Veranstaltungsort. Von 18 Uhr an tritt die Pop-Band Soulmate auf. Ihr Repertoire ist breitgefächert, so bedient sich die Band bei Soul, Blues, Jazz, Rock und R’n’B. Die acht Musiker präsentieren Old School Funk und eigene Funk-Pop-Songs.

Ab 20 Uhr spielt das Soul Collective aus Braunschweig Modern Soul und Soul-Klassiker. Charakteristisch sind seine knackigen Bläsersätze. Um 22 Uhr kommen die Rocker von Five2Nine auf die Bühne. Sie treten mit einem Sänger und einer Sängerin auf und widmen sich dem Classic Rock.

Newcomer am Magnitor

Neu in dieser Kulturnacht ist die eine Bühne für Nachwuchs-Bands am Magnitor. Mit dabei ist etwa die Band Maniax. Sie covert und gibt eigene Rock- und Pop-Songs zum Besten.

Ein weiteres Highlight ist die Party auf dem Parkdeck des Karstadt-Parkhauses. Regionale DJ- und Künstlerkollektive stellen sich über den Dächern der Stadt vor.

Eine Poetry-Slam-Gala wird im C1-Cinema veranstaltet, vier Slammer aus Braunschweig, Bremen, Lüneburg und Sachsen treten auf.

Tanzen auf dem Schlossplatz

Tanzbegeisterte können sich auf dem Schlossplatz ausleben, dort zeigen zudem Turniertänzer ihr Können. Im Rahmen des World Freeze Days stehen alle um 20 Uhr gemeinsam still.

Beim parallel stattfindenden Street-Food-Open-Air auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz können Besucher kulinarische Spezialitäten aus aller Welt kosten.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen der Kulturnacht ist frei. Für fünf Euro können sich Besucher freiwillig einen Pin kaufen, um das Festival zu fördern. Er ist zugleich ab 16 Uhr Fahrausweis für die Tarifzone 40.

Das ausführliche Programmheft ist auch im Internet unter www.braunschweig.de/kulturnacht zu finden.