Auf zur Sommerbühne

Künstler aus neun Nationen treten bei der Internationalen Sommerbühne im Innenhof des Wolfsburger Schlosses auf.

Zum Eröffnungsabend am Freitag, 9. Juni, ab 20 Uhr, interpretiert die griechisch-holländische Sängerin Maria Markesini zusammen mit den Klazz Brothers Highlights der Filmmusik, etwa Kompositionen von Henry Mancini („The Pink Panther Theme“) und James Bond-Songs.

Verschiedene Stilarten des Trommelns wollen Drum the World am Samstag, 10. Juni, von 20 Uhr an zeigen. Sie spielen sich regelmäßig in Ekstase.

Etwa 530 Kita-Kinder haben am Sonntag, 11. Juni, von 11 bis 16 Uhr ihren großen Auftritt. Zwischen den Aufführungen spielt das Folk-Ensemble Clover. Der Eintritt ist frei.

Das zweite Wochenende ab Freitag, 16. Juni, eröffnen Klirr Deluxe um 20 Uhr mit einer Varietéshow. Ab 21 Uhr tritt die Microband auf, ein italienisches Musikcomedy-Duo.

Elektro-Swing, Chanson und Pop hören Besucher am Samstag, 17. Juni, ab 20 Uhr von der amerikanisch-französischen Band Ginkgoa.

Mundharmonikamusik präsentieren die Finnen von Sväng am Sonntag, 18. Juni, ab 11 Uhr. Währenddessen wird eine kostenlose Betreuung für Kinder von 4 bis 12 Jahren in der Städtischen Galerie angeboten. Anmeldung: Tel: (05361) 28 15 75.

Das Festival klingt mit einem Kinderfest von 15 bis 18 Uhr aus. Es warten Klangobjekte, ein Alpentierkarussell und ein Streichelzoo. Dazu spielt die Rockband Radau. Der Eintritt ist frei.