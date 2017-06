Klassik zur Reformation

Internationale Künstler lockt das Klassik-Festival Soli Deo Gloria ab Donnerstag, 8. Juni, in die Region. Das Motto der Konzertreihe lautet „Reformation“.

So trägt der Schauspieler Samuel Koch am Eröffnungsabend Texte über Glauben und Reformation vor, ein befreundeter Organist, Bernhardt Brand-Hofmeister, begleitet ihn. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche in Nordsteimke. Karten gibt es ab 20 Euro.

Bei einem Konzert am Freitag, 9. Juni, führen die Prager Ensembles Collegium 1704 und Collegium Vocale ab 20 Uhr im Kaiserdom Königslutter die h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach auf. Die Leitung hat Václav Luks. Karten gibt es ab 12 Euro.

Ein dem Komponisten Michael Praetorius gewidmetes Konzert mit der La Capella Ducale unter der Leitung von Roland Wilson findet am Sonntag, 11. Juni, ab 17 Uhr in der Hauptkirche Wolfenbüttel statt. Dort ist der Komponist begraben. Eintritt ab 12 Euro.

Reformationskantaten von Bach mit dem Kammerchor und dem Barockorchester Stuttgart sind am Mittwoch, 14. Juni, ab 20 Uhr in St. Martini in Braunschweig zu hören. Die Leitung hat Frieder Bernius. Karten sind ab 12 Euro erhältlich.

Für die Kleinen ab 6 Jahren ist das Programm „Reformation für Kinder“ mit der Capella de la Torre unter Leitung von Katharina Bäuml am Sonntag, 18. Juni, ab 15 Uhr in der St.-Magni-Kirche geeignet. Eintrittskarten gibt es ab 10 Euro.

Werke von Georg Philipp Telemann stehen in der Schlosskapelle Gifhorn am Dienstag, 20. Juni, ab 20 Uhr im Mittelpunkt. Der Gambist Thomas Fritzsch hat Hausandachten erarbeitet. Der Bassbariton Klaus Mertens singt, Stefan Maass spielt Barocklaute, Michael Schönheit an der Truhenorgel. Eintritt ab 20 Euro.

Die Konzertreihe endet am Mittwoch, 21. Juni. Die Pianistin Ragna Schirmer stellt von 20 Uhr an im Bergwerk Rammelsberg (Goslar) Werke von Bach und Händel neuer Musik gegenüber. Den Abend begleiten der Schlagzeuger Matthias Daneck und der Schauspieler Christian Sengewald. Karten ab 20 Euro.

Informationen über alle Konzerte und Tickets unter www.solideogloria.de.