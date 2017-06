Mühlen im Mittelpunkt

Pfingstmontag, 5. Juni, ist Deutscher Mühlentag. In unserer Region gibt es viele Wasser- und Windmühlen, deren Betreiber sich daran beteiligen. Sie bieten Führungen an und erzählen die Geschichten der Mühlen.

Mit Mahlvorführungen (10 bis 18 Uhr) und Tanzaufführungen (12 bis 15 Uhr) ist das Internationale Mühlenmuseum in Gifhorn dabei. Der Eintritt beträgt zwischen 5 und 12 Euro.

Auch die Wahrenholzer Wassermühle bietet Mühlenführungen an, dabei spielen die „Seniorenboys“ aus Wahrenholz.

Im Landkreis Wolfenbüttel beginnt der Mühlentag in Abbenrode um 10 Uhr mit einem evangelischen Freiluft-Gottesdienst mit Posaunenchor an der Bockwindmühle. In der Motormühle werden alte Mühlenfilme gezeigt. Auch in der Wassermühle Erkerode findet um 10 Uhr ein evangelischer Gottesdienst statt. Die Dettumer Windmühle feiert von 12 bis 17 Uhr. Die Windmühle am Bungenstedter Turm (Halchter) ist mit einem angeschlossenen Bauernmarkt für Besucher geöffnet.

Im Landkreis Helmstedt ist die Windmühle Wendhausen von 10 bis 17 Uhr zu besichtigen, es gibt Informationen über historische Handwerkerberufe. Bei der Wassermühle Liesebach in Räbke findet ein Mühlenfest von 9 bis 18 Uhr statt, bei dem regionale Produkte verkauft werden.

In Salzgitter präsentiert sich die Osterlinder Bockwindmühle am Städtischen Museum Schloss Salder von 11 bis 17 Uhr. Es gibt eine landwirtschaftliche Ausstellung, ab 15 Uhr spielt das Orchester „SoundWerk“.

Die Schradersche Mühle (Wolfsburg) ist mit einem Begleitprogramm zur Mühlenkultur von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Nähere Informationen gibt es unter www.muehlen-dgm.de.