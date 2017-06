Zwei Wochen Kabarett

Das Kabarett-Festival „Heiße Kartoffeln“ findet vom 16. bis zum 30. September wieder im Landkreis Gifhorn statt. Der Vorverkauf hat begonnen. Besucher sehen sieben Kabarettisten, Gastronomen tischen derweil Kartoffelgerichte auf.

Thomas Freitag eröffnet die Kabarett-Tage am Samstag, 16. September, in der Gifhorner Stadthalle. Er blickt auf die Entwicklung Europas und „das, was davon noch übrig ist“, so die Ankündigung.

In dem Programm von Timo Wopp geht es am Donnerstag, 21. September, in der Okerhalle in Groß Schwülper um die Moral und bürgerliche Ängste.

Der Entertainer Kalle Pohl tritt am Samstag, 23. September, in der Stadthalle Gifhorn auf. Er geht mit seinem Alter Ego „Hein Spack“ auf Bildungsreise.

Kulinarisch wird der Samstagabend, 24. September, mit Philipp Weber im Gasthof „Zur Linde“ in Hankensbüttel. Er beschäftigt sich mit Entscheidungen vor dem Supermarktregal und mit dem Bio-Trend.

Der Kölner Künstler Fatih Çevikkollu gibt am Mittwoch, 27. September, im Kulturzentrum Wesendorf Einblick in seine Gedanken über Mitgefühl und Fanatismus.

Özgür Cebe präsentiert sich am Freitag, 29. September, im Kulturzentrum Meinersen als Schreckgestalt von patriotischen Europäern.

Mit dem Auftritt von Gayle Tufts am Samstag, 30. September, im der Stadthalle Wittingen, klingt das kabarettistische Festival aus. Die Amerikanerin spricht als „Superwoman“ über deutsche und amerikanische Eigenheiten und Heldinnen des Alltags.