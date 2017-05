Große Namen – live

Braunschweig Depeche Mode, Coldplay und Guns N’Roses spielen in Hannover.

Drei weltweit bekannte Bands kommen im Juni zu großen Open-Air-Konzerten nach Hannover. Für die meisten der insgesamt vier Shows gibt es noch Karten.

Depeche Mode

Gleich zwei Gastspiele geben die legendären britischen Elektro-Pioniere Depeche Mode in der HDI-Arena. Der erste Auftritt am Sonntag, 11. Juni, ist bereits ausverkauft. Doch für die Zusatzshow der „Global Spirit Tour“ am Montag, 12. Juni, sind noch Tickets ab 69,55 Euro erhältlich. Konzertbeginn ist um 19.45 Uhr; im Vorprogramm spielt die Band Algiers.

Coldplay

Die britische Erfolgsband Coldplay ist derzeit mit ihrem aktuellem Album „A Head Full Of Dreams“ auf Welttournee. Das Quartett um Sänger Chris Martin tritt ebenfalls im Stadion auf. Am Freitag, 16. Juni, um 18 Uhr eröffnen die Vorgruppen Aluna George und Femme Schmidt das Programm. Das Konzert ist weitgehend ausverkauft. Es gibt allerdings noch kostspielige „Hot Ticket Packages“ und eine Kartenbörse auf ticketmaster.de

Guns N’ Roses

In den 90er Jahren zählten die US-Rocker mit mehr als 100 Millionen verkauften Alben zu den erfolgreichsten Bands weltweit. Nach dem Ausstieg von Gitarrist Slash 1996 verkündete die Gruppe im vergangenen Jahr ihre viel beachtete Wiedervereinigung. Am Donnerstag, 22. Juni, rocken Slash, Sänger Axl Rose und Co auf dem Messegelände. Im Vorprogramm spielen u.a. die ebenfalls wiedervereinigten Alternative-Ikonen Killing Joke. Die günstigsten Karten kosten 96 Euro.

Tickets für Guns N’ Roses und Depeche Mode gibt es u.a. unter konzertkasse.de oder (0531) 16606.