Schüler machen Theater

Trotz ihrer 48 Jahre ist die Braunschweiger Schultheaterwoche ziemlich jung geblieben. Deutschlands ältestes Schultheater-Festival startet am kommenden Montag wieder mit einem vielfältigen Programm, das von Komödien, über Tanztheater bis hin zu einer Kinder-Oper eine Menge bietet. Auf fünf Bühnen – Kleines Haus, Haus 3, Brunsviga sowie das Lot-Theater und die Aula der Gaußschule – werden insgesamt 37 Stücke aufgeführt.

Das Projekt wird vom Verein zur Förderung des Schultheaters im Bezirk Braunschweig in Zusammenarbeit mit dem Staatstheater Braunschweig, die einige der Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, sowie dem Studiengang „Darstellendes Spiel“ der Hochschule für bildende Künste, die mit ihrer fachlichen Kompetenz zur Seite stehen, organisiert.

Die Schüler kamen mit „Darstellendem Spiel“ zuvor in Arbeitsgemeinschaften oder Projektgruppe an ihren jeweiligen Schulen in Berührung. Seit 20 Jahren ist „Darstellendes Spiel“ an über 160 Schulen ein anerkanntes Unterrichtsfach. Die Schultheaterwoche wird von der Klasse 3a der Grundschule Gliesmarode eröffnet. Sie werden das dreißigminütige Stück „Der Adler auf dem Hühnerhof“ aufführen. Die Geschichte wird frei nach Dorothe Schröder und Reinhard Horn erzählt: Ein Adler wächst auf einem Hühnerhof auf und verhält sich wie ein Huhn. Eine Tierforscherin zeigt ihm seine wahre Bestimmung und eröffnet ihm, dass er zum Fliegen geboren wurde.