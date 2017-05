Helmut Lotti ist zurück

Helmut Lotti spielt nach sechsjähriger Bühnenabstinenz wieder live in Braunschweig. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Braunschweig Am Donnerstag stellt er seine Comeback-CD in Braunschweig vor.

Helmut Lotti sieht sich seit 25 Jahren als Vermittler und Grenzgänger zwischen den musikalischen Genres. 2016 feierte der internationale Star nach einer längeren musikalischen Auszeit mit „The Comeback Album“ seine von vielen Fans ersehnte Rückkehr. Am Donnerstag tritt der Belgier mit der goldenen Stimme im Zuge seiner „Comeback-Tour“ in der Braunschweiger Stadthalle auf.

Lottis Karriere begann Anfang der 90er Jahre mit Popsongs in flämischer Sprache. Den internationalen Durchbruch schaffte er 1995. Das Album „Goes Classic“, auf dem er populäre Arien interpretierte, erreichte auf Anhieb Gold-Status.

Mehr als 13 Millionen Alben hat der 47-Jährige im Lauf seiner langen Karriere seitdem verkauft. Doch während einer Tournee in Australien entschloss sich der Sänger 2011 überraschend, eine schöpferische Pause zu nehmen.

Jetzt scheint es wieder zu kribbeln. Lotti: „Ich freue mich sehr, dass ich in Deutschland so eine treue Fangemeinde habe. Während meiner Auszeit bekam ich auch viele Anfragen deutscher Fans, wann ich wieder zurückkomme.“ Es soll eine Show mit großem Orchester werden.

Auf seinem neuen Album hat Lotti 15 Songs untergebracht. Wieder geht es quer durch viele Genres: Schlager-Fans kommen auf ihre Kosten, die Liebhaber von Swing und Jazz, aber auch die Elvis-Anhänger, die spätestens seit Lottis „Tribute to the King“-Veröffentlichung aus dem Jahr 2002 an seinen Lippen hängen.

Auch Hits von Annie Lennox, Simon & Garfunkel sowie R.E.M. werden von dem 47-Jährigen adaptiert. „Ich möchte mit dieser Musik den Menschen die Gelegenheit geben, sich in eine Welt zu versetzen, in der sie Kraft schöpfen können“, so Lotti.

Wann: Donnerstag, 25. Mai, 20 Uhr

Wo: Stadthalle, Braunschweig

Karten: ab 56,70 Euro u.a. konzertkasse.de oder (0531) 1 66 06.