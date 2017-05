Mekka für Auto-Liebhaber

Das Gelände um die Kubus Kultur- & Eventhalle in Müden (Aller) verwandelt sich am Donnerstag, 25. Mai, in ein Mekka für Autofans mit einer speziellen Vorliebe für Old- sowie Youngtimer.

Besitzer der vierrädrigen Klassiker können ebenso wie Besucher eine Zeitreise durch die Automobilgeschichte erleben. Fahrzeugbesitzer können sich am Veranstaltungstag ab 8 Uhr auf dem Gelände anmelden und bekommen einen Stellplatz zugewiesen.

Auch werden wieder Verkaufsstände für den Ersatzteilemarkt gesucht. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt sein.

Für Fahrzeugbesitzer, Beifahrer sowie Kinder unter 16 Jahren ist der Eintritt frei. Anfragen, Bewerbungen und Anmeldungen können an mail@kube-events.de gerichtet werden .

Wann: Donnerstag, 25.Mai, 9 Uhr

Wo: Kubus Kultur- & Eventhalle,

Müden (Aller)

Eintritt: 4 Euro