Na, kennste? Kennste?

Mario Barth tritt am Freitag in der Braunschweiger VW-Halle auf.

Mit einer unverkennbaren Berliner Schnauze sowie seiner Gestik und Mimik hat sich der Comedian Mario Barth einen Namen gemacht. Wenn er seine Alltagsgeschichten zum Besten gibt und absurde Dialoge lebhaft nachspielt, hält es seine Fans selten auf den Sitzen.

Am Freitag will er das Braunschweiger Publikum in der VW-Halle mit seinem aktuellen Programm „Männer sind bekloppt, aber sexy“ wieder von ihren Stühlen quatschen. Mit seiner Beobachtungsgabe beschreibt er vor allem den Beziehungsalltag von Männern und Frauen.

Dabei sind es vor allem die banalen Situationen – wenn der „größte Paartherapeut der Galaxis“, wie er sich selbst nennt, Szenen aus dem Alltag mit seiner Freundin nachahmt. So wie etwa der Dialog über die fehlende Milch nach seinem letzten Einkauf oder auch seine Erlebnisse in der Notfallaufnahme mit angeknackstem Fuß. Auch seine Reiseeindrücke vom Florida-Urlaub – er gerade genesen, sein Freund mit beiden Armen in Gips – schildert er in aller Ausführlichkeit. Genauso wie die Fernsehabende im Hause Barth, wenn diskutiert wird, ob Nilpferde schwimmen können. Marios Erkenntnisse sollen helfen, Fettnäpfchen zu umschiffen, in die er reingestapft ist.