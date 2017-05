Am Geopunkt Schandelah wurde ein Fischsaurier ausgegraben.

Am Sonntag bieten viele Museen freien Eintritt und Attraktionen für Familien.

Auf Entdeckertour in den Museen

Morgen, Sonntag, 21. Mai, ist der 40. internationale Museumstag. Viele Museen aus der Region beteiligen sich mit einem abwechslungsreichen Familienprogramm. Wir nennen einige Beispiele:

Braunschweig

Die drei Landesmuseen bieten gemeinsam die Entdecker-Rallye an, bei der Familien die Museen näher kennenlernen können. Teilnahmebögen gibt es in den Museen, Stifte bitte mitbringen. Die Rallye ist kostenlos, ebenso der Eintritt und die Führungen in allen Museen.

Herzog-Anton-Ulrich-Museum: Hier werden von 11.30 bis 13.30 und von 15 bis 17 Uhr halbstündlich Führungen durch die Ausstellungen angeboten. Das Museum ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Landesmuseum: Von 11 bis 15 Uhr werden stündlich Führungen durch die große Sonderausstellung zur Reformation angeboten. Für kleine Besucher gibt es zahlreiche betreute Angebote im neuen Kindermuseum.

Der Standpunkt Hinter Aegidien lädt um 15 Uhr zur Führung „Gottschalk Kruse: Mönch und Reformator“ ein.

Naturhistorisches Museum: Um 10 und 11.30 Uhr gibt es Führungen durch die wissenschaftlichen Sammlungen für Besucher ab zehn Jahren. Für Kinder ab 8 Jahren gibt es von 14 bis 15.30 Uhr den Workshop „Dinos auf der Spur“. Für die Führungen und den Workshop wird um Anmeldung unter (0531) 288920 gebeten.

Von 13 bis 16 Uhr findet die „Bastelwerkstatt für Kinder & Eltern“ statt. Die Sonderausstellung „Jurassic Harz“ in der Hamburger Straße 267 ist nicht kostenfrei.

Geopunkt Schandelah: Die Jura-Grabungsstelle ist von 10 bis 16 Uhr zu besichtigen. Der Punkt ist über die L 633 zu erreichen.

Städtisches Museum: Um 12 Uhr wird eine Führung durch den künstlerischen Teil der großen Rollei-Ausstellung angeboten.

Um 13 Uhr können sich Besucher für 5 Euro im Porträtstudio von Profi-Fotografen porträtieren lassen. Ab 14 Uhr organisieren Schüler der Städtischen Musikschule die Wandel-Konzert-Führung „Musikalische Spurensuche im Museum“.

Schlossmuseum: Auch hier werden viele Aktionen angeboten, darunter die Kinderaktion „Ich bau mir ein Schloss“ von 11 bis 16.30 Uhr und eine Führung durch die Sonderausstellung.

Wolfenbüttel

Herzog-August-Bibliothek: Eine Führung durch die „Luthermania“-Ausstellung wird um 11 Uhr angeboten. Ab 14 Uhr ist die Ausstellung „Neue Seiten. Zugänge zur Künstlerbuchsammlung“ geöffnet. Für Kinder von 8 bis 12 Jahren gibt es um 14.30 Uhr die Führung „Luther und Lucas Cranach d. Ä.“ Der Eintritt ist kostenlos. (Anmeldung unter 05331/808203 oder kulturprg@hab.de)

Wolfsburg

Kunstmuseum: Für Familien gibt es ab 14 Uhr das Sonderprogramm Kreativwerkstatt. Sich und andere zeichnen, verfremden und fotografieren: Angeleitet von Kunstpädagogen können Eltern mit ihren Kindern „verrückte“ Porträts schaffen. Von 16 bis 17 Uhr wird dann eine „Nachtwanderung“ durch die magischen Welten Hans Op de Beecks angeboten. Kosten: 12 Euro pro Familie.

Weitere Informationen finden Sie auf den Websites der Museen und unter www.museumstag.de.