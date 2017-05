Der wacklige Wasserspaß

AM WOCHENENDE

SUP-WM Am Samstag und Sonntag ist die Wolfenbütteler Meisterschaft („WM“) an der Oker. Am Samstag können Interessenten zwischen 10 und 18 Uhr Uhr trainieren und Boards testen. Tipps gibt Instruktor Andreas Cukrowski, Geschäftsführer des Wolfenbütteler Board-Shops brettsport.de. Am Sonntag startet die Meisterschaft ab 10 Uhr (Männer, Frauen, Kinder, Firmenteams). Anmeldungen sind samstags und am Sonntag bis 10 Uhr bei Melanie Christoph von Oker-Pirat möglich. Nach dem Ende (13 bis 14 Uhr) sind wieder Tests möglich. Es ist ratsam, ein Handtuch und Wechselkleidung mitzubringen, Schwimmwesten werden gestellt. Einstieg: Oker-Pirat-Bootsstation am Juliuswehr in der Marktstraße.

Weitere Kontakte In vielen Orten der Region können SUP-Boards ausgeliehen werden. Oftmals gibt es auch Schulungen, die für Einsteiger empfehlenswert sind. Für Wolfenbüttel gibt es mehr Informationen im Internet unter www.brettsport.de oder www.okerpirat.de. Einige weitere Beispiele: Am Salzgittersee und am Südsee in Braunschweig bietet www.naventure.de Informationen (Braunschweig auch www.okercabana.de oder www.rsv-braunschweig.net). Am Bernsteinsee gibt es Informationen etwa unter www.cableresort.de. Am Tankumsee und am Allersee gibt es Angebote von www.marcusbuchholz.de.