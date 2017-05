Am Sonntag wird‘s bunt im Kennel-Bad

Braunschweig wird auch in diesem Jahr farbenfroh bleiben. In den vergangenen Jahren zog das Holi-Festival Tausende Besucher in den Bürgerpark, die mit Farbbeuteln bewaffnet zu tanzbarer Elektro-Musik feierten. Jetzt verlagert sich die große Party ein paar Meter weiter gen Süden, in das Kennel-Bad.

„Nach der Absage des Holis haben wir als Veranstalter von Tankumsee in Farbe uns dazu mitreißen lassen nach Braunschweig zu ziehen“, teilen die Organisatoren mit. Dort werden am Sonntag zwischen 11 und 22 Uhr mehr als 20 Musiker auf zwei Bühnen unter freiem Himmel performen.

Zu jeder Stunde gibt es einen Farbcountdown – mit Ablauf dieser Zeit werfen alle Besucher ihre Farbbeutel in die Luft und der Himmel färbt sich bunt. Das farbenfrohe Treiben wird von elektronischer Musik durchzogen.

Die Mischung aus regionalen Produzenten wie den Braunschweigern MDMA, erfahrenen DJs und Newcomern soll für eine vielfältige Songauswahl sorgen und unterschiedliche Musikgenres abdecken. Darunter beispielsweise House, Dancehall, Elektro, Drum&Bass und Live Saxobeats.

Die stündlich wechselnden Sets der DJs laden zum ausgelassenen Feiern ein. „Wenn es zu einem Zeitpunkt auf keiner der beiden Bühnen gefällt, bieten wir erfrischende Drinks an der Bar, kulinarische Leckerbissen oder das gesellige Sitzen am Strand für die gewünschte Abwechslung an“, sagen die Veranstalter.

Wann: Sonntag, 21. Mai, 11 bis 22 Uhr

Wo: Kennel-Bad, Braunschweig

Eintritt: ab 19.99 Euro nur noch an der Tageskasse.