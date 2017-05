Wincent Weiss („Musik sein“) singt am 29. Juli beim kostenlosen Open Air in Gifhorn. Foto: Sascha Wernicke

Wincent Weiss singt kostenlos in Gifhorn

Der erste Publikumsmagnet für das Open-Air-Festival „Stars@ndr2“ am Samstag, 29. Juli, in Gifhorn steht fest: Wincent Weiss und Band gehören zu den Musikern, die auf dem Gelände Sportplatz Nord bei freiem Eintritt spielen werden. Das teilt der Sender gestern mit.

Wincent Weiss ist ein Shootingstar. Mit den Liedern „Musik sein“ und „Feuerwerk“ landete der 24-Jährige im vergangenen Jahr zwei große Radio-Hits.

Der Titel „Musik sein“ stand 29 Wochen in den Charts und erhielt schließlich eine Gold-Auszeichnung. „Für einige Leute wurde das Lied sogar zum Hochzeitssong“, sagte Weiss kürzlich in einem NDR-Interview.

Nach Gifhorn kommt er gemeinsam mit seiner Band. Er kündigte eine unbeschwerte Bühnenshow an. In den kommenden Tagen will der Sender weitere Stars bekanntgeben, die kostenlos auftreten. Mehr als 20 000 Zuschauer werden erwartet.