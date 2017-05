Bienendetektive im Einsatz

Für das Julius-Kühn-Institut (JKI) startet das Wochenende am Freitag mit einem Tag der offenen Tür. Das Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen öffnet an seinem größten Standort am Braunschweiger Messeweg von 13 bis 19 Uhr seine Tore. Rund 50 verschiedene Stationen warten auf dem 19 Hektar großen Gelände auf die Besucher.

Die Mitarbeiter wollen vielfältige Einblicke in die Forschung und Arbeiten des JKI geben. Mit Experimenten, Infoständen an Versuchsfeldern, Gewächshäusern und Laboren ist für interessierte Laien, Gartenfreunde, Fachleute, junge Menschen auf der Berufssuche und Kinder etwas dabei.

Die Besucher können eintauchen in die Welt der winzig kleinen Viren oder den Einsatz von High-tech-Geräten in der Landwirtschaft der Zukunft erleben. Außerdem wird eines der wichtigsten Nutztiere der Welt unter die Lupe genommen – die Biene. Wie gestaltet sich die Arbeit von Imkern, und wie sehen Bienenvölker in Aktion aus? Mit einem kleinen Honigquiz können sich Besucher als „Honigexperte“ beweisen. Weiterhin können die „Bienendetektive“ die Ursachen für Bienenvergiftungen ermitteln. Ab 14 Uhr finden dann Kurzvorträge zu „Kulturpflanzen in der Stadt der Zukunft“ statt. Es geht um Pflanzen in der Kunst, soziale Funktionen von Gärten, Fragen des Anbaus und mehr.

Die Anfahrt ist nur über die Berliner Straße möglich.

Wann: Freitag, 19. Mai, 13 bis 19 Uhr

Wo: Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Messeweg 11 bis 12

Eintritt: frei