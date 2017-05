Magisches Brüderpaar

Nach dem Erfolg ihrer ersten Show „Magie – Träume erleben“ ist das neue Programm der Ehrlich Brothers „Faszination“ gefragter denn je. Aufgrund der starken Nachfrage gibt es nun auch in Braunschweig einen Zusatztermin. Anstatt nur einer Vorführung am kommenden Samstag tritt das magische Brüderpaar jetzt um 15 und 20 Uhr in der Volkswagen Halle auf.

Die Show „Faszination“ bietet einen Mix aus neuen Illusionen und Magie. Präsentiert von den beiden Zauberbrüdern Andreas und Chris Ehrlich, die schon als Kinder mit einem Zauberkasten experimentierten. 2000 beschlossen sie gemeinsam, als Duo unter dem Künstlernamen Ehrlich Brothers zu agieren und entwickelten, angelehnt an Siegfried und Roy, aufwendige Bühnenshows und ausgefeilte Illusionstechniken.

In der Show wollen sie einen echten Monstertruck aus dem Nichts erscheinen lassen, 8 Tonnen schwer und 2000 PS stark. Sie werden Schwiegermütter aus dem Publikum von einem Ort an einen anderen teleportieren und ein Experiment wagen, bei dem einer der beiden Brüder geschrumpft wird. Der Aufwand der Show ist enorm: Allein elf LKWs sind nötig, um die Showrequisiten und das aufwendige Bühnenbild zu transportieren.

Die 50-köpfige Crew wird 30 Kilometer Kabel verlegen und 500 Spezialeffekte zünden. Mit im Gepäck haben die Brüder außerdem Zauberkunststücke, die sie hautnah im Publikum vor den Augen der Zuschauer zeigen wollen.

Wann: Samstag, 20. Mai, um 15 und

20 Uhr

Wo: VW-Halle, Braunschweig

Eintritt: 34,60 Euro u.a. bei konzertkasse.de oder (0531) 1 66 06.