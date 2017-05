Indie-Folk-Sound in Luklums Wegwarte

Das kanadische Indi-Folk-Kollektiv „The Fugitives“ ist für seinen außergewöhnlichen Sound bekannt. Morgen Abend tritt die 2004 in Vancouver gegründet Band um 20 Uhr in der Wegwarte Lucklum auf.

Mit Banjo, Gitarre, Laute, Geige sowie vielen weiteren Seiten-Instrumente will das Quartett um die Frontmänner und Songwriter Brendan McLeod und Adrian Glynn eine besondere Atmosphäre in der Wegwarte kreieren. Mit ihrem aktuellen Album „Bigger than Luck“ sowie dem im Herbst kommenden halten The Fugitives am Konzept des ausgiebigen Gebrauchs von Folk-Instrumenten und mehrstimmigen Gesängen fest.

Das Ergebnis ist der bis dato vollste Sound der Bandgeschichte, wie die Band selbst sagt.

Wann: Mittwoch, 17. Mai, 20 Uhr

Wo: Wegwarte Lucklum

Eintritt: ab 14 Euro unter

(05305) 90 13 04.