Zeitreise für die Familie

Braunschweig Beim Museumsfest Schloss Salder wird am 13. und 14 Mai gefeiert wie im Mittelalter.

Die Steinzeit und das Mittelalter stehen am Wochenende im Mittelpunkt des Museumsfestes in Salzgitter-Salder. Im Eiszeitgarten vor der malerischen Kulisse des Rennaissance-Schlosses wird das Leben vor zehntausend Jahren dargestellt. Dort wird Feuer aus Zunder entfacht, werden Schwirrhölzer und Talismane geschnitzt.

Im Schlossgarten kocht die Gruppe „Brunswieker Allerley“ nach mitteralterlicher Art, Ritter der Schwertkampfgruppe „Freyschar zu Bokenrode“ kämpfen.

30 Hand- und Kunsthandwerker werden derweil auf dem Hof des Schlosses ihre Fertigkeiten unter Beweis stellen und ihre Erzeugnisse zum Kauf anbieten. Darunter sind zum Beispiel Töpfer, Drechsler, ein Schmied, Dachdecker und Glasbläser.

Für die Kleinen öffnet die Lernwerkstatt des Museums, es gibt ein Wikinger-Karussell und weitere Aktionen zum Spielen und Ausprobieren sowie ein Kaspertheater.

Auch auf der Bühne im Schlosshof werden Vorführungen stattfinden, vom Rolling Mill Orchestra, das am Samstag um 14.30 Uhr auftritt, bis hin zu einer Kunstrad-Vorführung am Sonntag um 15.30 Uhr. Außerdem treten einige Chöre auf. Am Sonntag um 10 Uhr gibt es zudem einen plattdeutschen Gottesdienst.

Wann: Samstag, 14-18, Sonntag, 11-18 Uhr

Wo: Schloss Salder, Salzgitter

Eintritt: frei