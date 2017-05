Donots rocken Wolfsburg

Es ist ein kleines Jubiläum – zum fünften Mal steigt am 12. August in Wolfsburg das Festival „Rock im Allerpark“. Nachdem schon die Bands „Madsen“, „Revolverheld“, „Luxuslärm“ und „Jennifer Rostock“ kräftig die Bühne gerockt haben, steht dieses Jahr Punkrock auf dem Plan: Die Ibbenbürener Band „Donots“ spielt als Headliner ab 19 Uhr Krachiges aus mehr als 20 Jahren Bandgeschichte.

„Eine Band, die vor Energie strotzt“ nennt Frank Rauschenbach die Musiker – der Chef des Hallenbad-Kulturzentrums, Veranstalter des Festivals, ist überzeugt, mit dem Headliner wieder bis zu 5000 Fans in den Allerpark zu locken. „Ohne unsere Sponsoren hätten wir so eine Band nicht gewinnen können“, so Rauschenbach. Tatsächlich ist die Unterstützung der Sponsoren in diesem Jahr so essenziell wie nie – auch die IG Metall Wolfsburg und die Designer Outlets Wolfsburg sind in diesem Jahr dabei.

Lange Zeit hatte das Festival aufgrund der Sparvorgaben der Stadt auf der Kippe gestanden – zur Planung blieb dem Hallenbad-Team nicht mehr viel Zeit. Noch unklar ist, wer als Support-Act für die „Donots“ das Festival eröffnen wird – eine Ehre, die traditionell regionalen Newcomer-Bands übertragen wird.

Musiker aus der Metropolregion Hannover-Wolfsburg-Braunschweig-Göttingen können bis zum 2. Juni eine Mail an bewerbungen@hallenbad.de schicken.

Wann: Samstag, 12. August

Wo: Allerpark, Wolfsburg

Eintritt: frei